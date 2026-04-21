Кавказский узел

16:51, 21 апреля 2026

Уроженец Чечни Зелимхан Муртазов смог покинуть Казахстан

Зелимхан Муртазов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После 116 дней в транзитной зоне аэропорта Астаны дезертировавший уроженец Чечни Зелимхан Муртазов смог покинуть Казахстан. По словам брата, Муртазову удалось вылететь в Армению. 

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Зелимхан Муртазов, прилетевший в декабре в Астану, был вынужден долгое время находиться в транзитной зоне аэропорта, Казахстан отказался рассматривать его прошение об убежище. По словам брата, Зелимхан дезертировал с военной службы, поэтому возвращение в Россию грозит ему заключением и пытками.  Власти Казахстана пытались добиться, чтобы Муртазов сам покинул транзитную зону, но из-за отсутствия загранпаспорта он мог вылететь лишь в страны, где высок риск выдачи в Россию. 

Зелимхан Муртазов рассказал "Кавказскому узлу", что отправился в зону боевых действий на Украине, чтобы обезопасить братьев, так как в Чечне требовали, чтобы контракт заключил один человек от семьи. По словам Муртазова трехлетний контракт продлили без его согласия, других братьев также пытались принудить к заключению контракта. 

О том, что Зелимхан Муртазов оказался на свободе, сегодня сообщила правозащитница Роза Дунаева. Муртазов покинул Казахстан 20 апреля, проведя в аэропорту больше 100 дней, отметила она. 

“116 дней в транзитной зоне аэропорта Астаны - испытание, которое мало кто может себе представить. Но он выдержал, он не сломался. Мы надеялись и умоляли Казахстан предоставить ему убежище, но, к сожалению, этого не произошло. Тем не менее, теперь он на свободе, и это действительно хорошая новость”, - написала Дунаева на своей странице в Facebook*. 

Брат Зелимхана Турпал сообщил журналистам, что мужчина смог вылететь в Армению после запуска 20 апреля прямых рейсов между Астаной и Ереваном. Пограничники в Армении на несколько часов задержали уроженца Чечни, но потом пропустили его в страну. 

“Думаю, понятно, как Зелимхан чувствует себя после четырех месяцев в транзитке. Он говорит, что привыкает к обычной жизни, сидит под солнцем, подшучивает, что берет витамин D”, - приводит слова Турпала “Вот Так”.

По словам брата, Зелимхан Муртазов пока не готов публично рассказывать о своих дальнейших планах. Турпал отметил, что не считает Армению полностью безопасной страной для выходцев из Чечни, которые сбежали от преследования на родине. 

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
