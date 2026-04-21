Уроженец Чечни Зелимхан Муртазов смог покинуть Казахстан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После 116 дней в транзитной зоне аэропорта Астаны дезертировавший уроженец Чечни Зелимхан Муртазов смог покинуть Казахстан. По словам брата, Муртазову удалось вылететь в Армению.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Зелимхан Муртазов, прилетевший в декабре в Астану, был вынужден долгое время находиться в транзитной зоне аэропорта, Казахстан отказался рассматривать его прошение об убежище. По словам брата, Зелимхан дезертировал с военной службы, поэтому возвращение в Россию грозит ему заключением и пытками. Власти Казахстана пытались добиться, чтобы Муртазов сам покинул транзитную зону, но из-за отсутствия загранпаспорта он мог вылететь лишь в страны, где высок риск выдачи в Россию.

Зелимхан Муртазов рассказал "Кавказскому узлу", что отправился в зону боевых действий на Украине, чтобы обезопасить братьев, так как в Чечне требовали, чтобы контракт заключил один человек от семьи. По словам Муртазова трехлетний контракт продлили без его согласия, других братьев также пытались принудить к заключению контракта.

О том, что Зелимхан Муртазов оказался на свободе, сегодня сообщила правозащитница Роза Дунаева. Муртазов покинул Казахстан 20 апреля, проведя в аэропорту больше 100 дней, отметила она.

“116 дней в транзитной зоне аэропорта Астаны - испытание, которое мало кто может себе представить. Но он выдержал, он не сломался. Мы надеялись и умоляли Казахстан предоставить ему убежище, но, к сожалению, этого не произошло. Тем не менее, теперь он на свободе, и это действительно хорошая новость”, - написала Дунаева на своей странице в Facebook*.

Брат Зелимхана Турпал сообщил журналистам, что мужчина смог вылететь в Армению после запуска 20 апреля прямых рейсов между Астаной и Ереваном. Пограничники в Армении на несколько часов задержали уроженца Чечни, но потом пропустили его в страну.

“Думаю, понятно, как Зелимхан чувствует себя после четырех месяцев в транзитке. Он говорит, что привыкает к обычной жизни, сидит под солнцем, подшучивает, что берет витамин D”, - приводит слова Турпала “Вот Так”.

По словам брата, Зелимхан Муртазов пока не готов публично рассказывать о своих дальнейших планах. Турпал отметил, что не считает Армению полностью безопасной страной для выходцев из Чечни, которые сбежали от преследования на родине.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.