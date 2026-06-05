Пять бойцов из Дагестана убиты в зоне СВО

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Кирим Алиев, Эседулла Казиев, Гаджи Балабеков, Илгар Самедов и Шакир Абдуллаев из Табасаранского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 1969 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 5 июня чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1964 бойца из Дагестана.

3 июня глава района Магомед Курбанов вручил государственные награды родным военнослужащих, убитых в ходе специальной военной операции, сообщила администрация Табасаранского района в Telegram-канале.

Орденами Мужества посмертно были награждены - рядовой Кирим Алиев из села Дюбек, сержант Эседулла Казиев из села Цантиль, рядовой Гаджи Балабеков из села Татиль, рядовой Илгар Самедов из села Тинит и Шакир Абдуллаев из села Цуртиль.

Детали биографии бойцов и их гибели в сообщении администрации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1969 комбатантов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

29 мая администрация Табасаранского района сообщила, что в боях на Украине убит Артум Гаджиев.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.