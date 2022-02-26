Скриншот публикации на странице Сергея Меликова в Instagram от 26.02.2022, https://www.instagram.com/p/CacfMiigjN9/

26 февраля 2022, 19:56

Меликов сообщил о гибели дагестанского военного в ходе спецоперации на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Офицер Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщил сегодня глава Дагестана Сергей Меликов.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны России регулярно публикует сводки хода боевых действий на территории Украины. в сообщении днем 25 февраля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что потерь в личном составе нет

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Офицер из Дагестана, уроженец Кулинского района, погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщил сегодня глава республики Сергей Меликов. "С огромным сожалением воспринял трагическую весть о гибели нашего молодого земляка, офицера Российской Армии Нурмагомеда Гаджимагомедова, который с честью исполнил свой служебный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса", - написал он на своей странице в Instagram.

Меликов выразил соболезнования семье погибшего. "Выражаю глубокие соболезнования семье Нурмагомеда, уроженца Кулинского района, отважного сына Дагестана. Он проявил мужество, потому что был так воспитан и потому, что выбрал для себя непростой и благородный путь защитника мира", - указано в сообщении.

Запись на странице главы Дагестана, на которую подписаны 97,9 тысяч человек, набрала за час с момента публикации, к 19.35 мск, 5950 отметок "нравится" и 382 комментария. Большинство пользователей присоединились к соболезнованиям семье погибшего и призвали Меликова представить офицера посмертно к награде. 

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Примечание:

"Кадыров пояснил задачи чеченских силовиков на Украине", "Более 723 тысяч человек подписали петицию против войны с Украиной", "Российские военные заявили об установлении полного контроля в Мелитополе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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