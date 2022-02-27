Отец пленного солдата из Дагестана сообщил подробности поиска своего сына

27 февраля 2022, 21:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Попавший в плен в Украине Магомедгаджи Магомедгаджиев служил контрактником менее года, рассказал его отец Гусейн Магомедгаджиев. Мужчина в поисках сына обращался в военкомат, но никакой информации там получить не смог. В "Комитете солдатских матерей", куда он также обращался, сообщили о более 20 заявлений с Северного Кавказа по факту пленения военнослужащих, в том числе пятерых уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", на фотографии пленного российского солдата, опубликованной Минобороны Украины, изображен контрактник из Дагестана Магомедгаджи Магомедгаджиев, сообщил сегодня отец пленного. Версия о пленении Магомедгаджиева подкреплена опубликованной в соцсетях видеозаписью его опроса.

Видео опроса пленного военнослужащего опубликовано, в частности, 26 февраля на странице сообщества "Голос Дагестана" в "ВКонтакте". "Военнослужащий из Кизилюрта Магомедгаджиев Магомедгаджи попал в плен украинской армии", - говорится в аннотации к видео. На кадрах крупным планом видно лицо молодого человека, одетого в военную форму. Он отвечает на вопросы человека за кадром о звании, фамилии и имени-отчестве.

Попавший в плен в Украине Магомедгаджи Магомедгаджиев служил контрактником менее года, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" его отец Гусейн Магомедгаджиев. "Даже год не прошёл, как заключил контракт в Москве", - сказал отец солдата.

По словам отца Магомедгаджи, сын отправился из отпуска в воинскую часть 26 января, а позднее он сообщил родителям, что находится в командировке.

Представители администрации района или республики, либо представители министерства обороны не связывались с ним по поводу пленения сына, заявил Гусейн Магомедгаджиев. "Наоборот, я сам поехал в военкомат, как только узнал о сыне, чтобы узнать, что с ним. Они тоже ничего не знают. Оставил заявку для получения информации о сыне", - отметил Магомедгаджиев. Он также обратился за помощью в ассоциацию по содействию защите прав военнослужащих и призывников - "Комитет солдатских матерей".

По словам председателя ассоциации "Комитет солдатских матерей" Светланы Голуб, они безуспешно пытались связаться с украинской стороной.

"Мы написали в личное сообщение представителю министра обороны Украины, которая сама же заявила, чтобы родители российских военных вышли на связь по поводу передачи тел погибших, или выдачи пленных, но они проигнорировали. Номер "горячей линии", который опубликовала украинская сторона, на который могут звонить родители российских солдат, чтобы узнать о судьбе своих сыновей, не работает. Я считаю, это просто пиар украинской стороны, чтобы показать себя гуманистами, но на самом деле это издевательство над родными военнослужащих", - рассказала Голуб в телефонном разговоре корреспонденту "Кавказского узла".

Она также отметила, что 26 февраля к ней обратились матери солдат-срочников, уроженцев Кабардино-Балкарии, которых собрались отправить в Украину, в связи с чем срочники запротестовали, а матери обратились за юридической поддержкой.

Солдаты-срочники рассказали своим родителям, что без их ведома командование заключило с ними контракт о службе, хотя они даже не подавали об этом рапорты и не расписывались в контрактах, сообщила Голуб. "Солдаты скинули фотографии этих рапортов якобы от их имени, не с их подписями, по их словам. Сейчас с этим разбираемся. Пока что нам удалось затормозить процесс отправки этих солдат в Украину", - сказала председатель "Комитета солдатских матерей". Дополнение «Кавказского узла» от 23.00 мск 27.02.2022: По словам Голуб, солдаты присылают фотографий рапортов, где они пишут, что не выражали желания служить по контракту, никаких контрактов не подписывали, и должностные лица никого из них не ознакомили с приказом о зачислении на службу по контракту. «В этом уже будут разбираться военные правоохранительные органы», - отметила она.

По словам Светланы Голуб, 26 февраля в комитет было около 25 обращений от матерей с Северного Кавказа по факту плена их сыновей-военнослужащих. Из общего числа сообщений о пленении российских военнослужащих на сегодняшний день "Комитету солдатских матерей" известно о пяти случаях пленения уроженцев Дагестана, отметила Светлана Голуб.

"Мы обратились вчера (26 февраля) в Министерство обороны России с просьбой хотя бы предоставить нам информацию о судьбе солдат в Украине, чьи родители обратились к нам с сообщениями о них. А также попросили их договориться с украинской стороной о вывозе тел погибших и передаче их родным и поспособствовать освобождению российских военнопленных", - отметила председатель "Комитета солдатских матерей".