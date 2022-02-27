Магомедгаджи Магомедгаджиев. Кадр с распространенного в Сети видео

27 февраля 2022, 19:19

Житель Дагестана опознал сына в пленнике украинских военных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На фотографии пленного российского солдата, опубликованной Минобороны Украины, изображен контрактник из Дагестана Магомедгаджи Магомедгаджиев, сообщил сегодня "Кавказскому узлу" отец пленного. Версия о пленении Магомедгаджиева подкреплена опубликованной в соцсетях видеозаписью его опроса.

Как писал "Кавказский узел", военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Вчера, 26 февраля, глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Кулинского района, офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Сегодня Минобороны России сообщило, что российские военные полностью заблокировали украинские города Херсон и Бердянск, а также взяли под контроль Геничевск. Штаб обороны ДНР отчитался о 15 занятых населенных пунктах, а Минобороны Украины – об уничтожении танковой роты российской армии. О военном конфликте на Украине можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Житель Дагестана Гусейн Магомедгаджиев сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что опознал своего сына Магомедгаджи на фотографиях, опубликованных Министерством обороны Украины 24 февраля.

Магомедгаджи Магомедгаджиев служит по контракту и до операции в Украине сообщил, что отправляется в командировку, рассказал Гусейн Магомедгаджиев.

О том, что их подразделение могут отправить в Украину и где именно будет командировка, сын родителям не сообщал. "Фотографии с ним я увидел в тот же день, 24-го числа", – сказал Гусейн Магомедгаджиев.

Он добавил, что сын на связь не выходил после того, как попал в плен, и о его местонахождении и состоянии здоровья ничего не известно.

Видео опроса пленного военнослужащего опубликовано, в частности, 26 февраля на странице сообщества "Голос Дагестана" в "ВКонтакте". "Военнослужащий из Кизилюрта Магомедгаджиев Магомедгаджи попал в плен украинской армии", - говорится в аннотации к видео.

На кадрах крупным планом видно лицо молодого человека, одетого в военную форму. Ему задает вопросы человек за кадром. На вопрос о звании, фамилии и имени-отчестве молодой человек отвечает: "Ефрейтор Магомедгаджиев Магомедгаджи Гусейнович". В ответ на следующие вопросы он отвечает, что родился 22 октября 1995 года, служит в должности водителя. "Мама-папа есть?" – спрашивает человек за кадром. "Есть", - отвечает Магомедгаджиев. На уточняющий вопрос он отвечает, что родители живут "в Дагестане, город Кизилюрт, селение Султан-Янги-Юрт".

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Кадыров пояснил задачи чеченских силовиков на Украине", "Более 723 тысяч человек подписали петицию против войны с Украиной", "Российские военные заявили об установлении полного контроля в Мелитополе".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

27 февраля 2022, 20:15

  • Четверо граждан Азербайджана погибли из-за обстрелов в Украине

    Три человека погибли при обстреле колонны из восьми автомобилей азербайджанцев, пытавшихся эвакуироваться из Одесской области в Молдову, четверо получили ранения. Еще один человек был убит выстрелом с неизвестного направления в центре Харькова, сообщило посольство Азербайджана в Украине.

27 февраля 2022, 18:42

27 февраля 2022, 17:55

27 февраля 2022, 16:54

27 февраля 2022, 16:21

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи