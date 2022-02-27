Житель Дагестана опознал сына в пленнике украинских военных

27 февраля 2022, 19:19

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На фотографии пленного российского солдата, опубликованной Минобороны Украины, изображен контрактник из Дагестана Магомедгаджи Магомедгаджиев, сообщил сегодня "Кавказскому узлу" отец пленного. Версия о пленении Магомедгаджиева подкреплена опубликованной в соцсетях видеозаписью его опроса.

Как писал "Кавказский узел", военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Вчера, 26 февраля, глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Кулинского района, офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Сегодня Минобороны России сообщило, что российские военные полностью заблокировали украинские города Херсон и Бердянск, а также взяли под контроль Геничевск. Штаб обороны ДНР отчитался о 15 занятых населенных пунктах, а Минобороны Украины – об уничтожении танковой роты российской армии. О военном конфликте на Украине можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Житель Дагестана Гусейн Магомедгаджиев сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что опознал своего сына Магомедгаджи на фотографиях, опубликованных Министерством обороны Украины 24 февраля.

Магомедгаджи Магомедгаджиев служит по контракту и до операции в Украине сообщил, что отправляется в командировку, рассказал Гусейн Магомедгаджиев.

О том, что их подразделение могут отправить в Украину и где именно будет командировка, сын родителям не сообщал. "Фотографии с ним я увидел в тот же день, 24-го числа", – сказал Гусейн Магомедгаджиев.

Он добавил, что сын на связь не выходил после того, как попал в плен, и о его местонахождении и состоянии здоровья ничего не известно.

Видео опроса пленного военнослужащего опубликовано, в частности, 26 февраля на странице сообщества "Голос Дагестана" в "ВКонтакте". "Военнослужащий из Кизилюрта Магомедгаджиев Магомедгаджи попал в плен украинской армии", - говорится в аннотации к видео.

На кадрах крупным планом видно лицо молодого человека, одетого в военную форму. Ему задает вопросы человек за кадром. На вопрос о звании, фамилии и имени-отчестве молодой человек отвечает: "Ефрейтор Магомедгаджиев Магомедгаджи Гусейнович". В ответ на следующие вопросы он отвечает, что родился 22 октября 1995 года, служит в должности водителя. "Мама-папа есть?" – спрашивает человек за кадром. "Есть", - отвечает Магомедгаджиев. На уточняющий вопрос он отвечает, что родители живут "в Дагестане, город Кизилюрт, селение Султан-Янги-Юрт".

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".