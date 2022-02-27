Минобороны России обвинило Украину в применении фосфорных снарядов

27 февраля 2022, 17:55

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Украинские военные в пригороде Киева использовали при обстрелах запрещенные фосфорные боеприпасы, заявило Минобороны России. Украинское военное ведомство отчиталось об уничтожении российской танковой роты, а штаб ДНР сообщил о 15 занятых населенных пунктах.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны России сообщило, что российские военные полностью заблокировали украинские города Херсон и Бердянск, а также взяли под контроль Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном. Минобороны Украины констатировало, что российские военные "замедлили темпы продвижения вглубь территории страны". Глава администрации Харькова сообщил, что российские войска вошли в город.

Военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры, чтобы избежать гибели людей. Сегодня он отказался провести переговоры на территории Белоруссии, предложив в качестве альтернативы Варшаву, Будапешт, Стамбул или Баку. Российская делегация уже прибыла в белорусский Гомель по предложению украинской стороны, отметил пресс-секретарь президента России.

Украинские военные вблизи аэродрома Гостомель в пригороде Киева применяют фосфорные боеприпасы, запрещенные третьим протоколом Конвенции ООН "О негуманном оружии" 1980 года, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Ими используются 122-миллиметровые снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 "Град" еще советского производства", - приводит сегодня его слова РИА "Новости".

При этом, по словам Конашенкова, группировка войск ЛНР "при огневой поддержке российских военных" продвинулась на 56 километров, а войска ДНР продвинулись на три километра и установили контроль над селами Анадоль и Андреевка, информирует агентство.

По данным на 27 февраля, группировка войск ДНР при поддержке российских военных заняла в Донбассе 15 населенных пунктов, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Согласно сообщению штаба, заняты населенные пункты Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль и Андреевка. Сегодня идут бои за поселки Гранитное, Гнутово, Широкино и Талаковка, информирует "Интерфакс".

Минобороны и Генштаб Украины по состоянию на 17.51 мск не прокомментировали эту информацию в своих Twitter-аккаунтах. При этом Генштаб ВС Украины сообщил сегодня, что одним из подразделений Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Прилуки уничтожена танковая рота российской армии. Публикация проиллюстрирована фотографиями сгоревшего танка.

Сайт Минобороны России по состоянию на 17.51 мск недоступен.

Против военных действий на Украине выступили российские ученые, журналисты и артисты. Кроме того, обращение к Путину с призывом остановить военный конфликт подписали более 6,4 тысячи медработников. Антивоенные пикеты проходят в России от Москвы и Санкт-Петербурга до Омска, говорится в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".