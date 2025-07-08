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03:27, 8 июля 2025

Семья жертв сталинских репрессий на Кубани получила компенсацию за утраченной жилье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Члены семьи греков Панаетиди, которые в 1942 году были высланы из Краснодарского края в Казахстан, добились от чиновников компенсации за утраченное жилье.

Как информировал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года стало известно, что суд на Кубани признал незаконным отказ чиновников выдать жилье четырем членам греческой семьи Панаетиди, родители которых были репрессированы в 1942 году. Этого недостаточно, поскольку суд не обязал власти обеспечить семью жильем, возразили истцы. В апреле 2024 года Минсоцразвития Кубани подало в Верховный суд кассационную жалобу, в которой потребовало признать необоснованным требованием семьи Панаетиди на получение бесплатного жилья. По словам юристов, по закону власти должны выделить деньги, чтобы семья могла вернуться на родину родителей.

Согласно материалам дела, в 1942 году житель станицы Северской Иван Панаетиди, который в то время был подростком, вместе со своей семьей был выслан в Павлодарскую область Казахстана. Семья Панаетиди вернулась в Россию в 1990-е годы, она обосновалась в Новороссийске. "Детей ГУЛАГа" Анну, Ольгу, Надежду и Василия Панаетиди признали жертвами политических репрессий, имеющими право на реабилитацию. Закон гарантировал им компенсацию утраченного имущества – право на бесплатное жилье в регионе, откуда были высланы их родители.

Краснодарский краевой суд 7 июля оставил в силе решение Приморского суда Новороссийска, который в декабре 2024 года обязал Минсоцразвития Краснодарского края выплатить денежные средства из расчета стоимости 33 квадратных метров площади жилья на каждого из четверых детей грека Ивана Панаетиди, который был депортирован в 1942 году из Северского района в Казахстан, пишет "Коммерсант".

По словам юриста семьи Ивана Калгина, каждому из реабилитированных детей Панаетиди выделили 5,5 миллиона рублей, в общей сложности - 21,9 миллиона рублей на четверых. Юрист также уточнил, что дело полностью завершено, деньги уже выплачены, квартиры оформлены на реабилитированных. "Важно, что это первая такая выплата в России", - приводит его словам РБК.

Напомним, в 2020 году семья Панаетиди обратилась к властям Северского района с заявлением о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилье, после судебных разбирательств в 2022 году их внесли в очередь. Власти заявили, что не могут выдать жилье семье Панаетиди, после чего она потребовала заменить жилье на денежную компенсацию, как это предусмотрено законом. Власти Краснодарского края оспорили это право Панаетиди в судах, но проиграли тяжбы и обратились в Верховный суд России.

"Кавказский узел" также писал, что по данным исследователя Ивана Джухи, в 1937 году были репрессированы 13-14 тысяч советских греков, а в 1942 и 1949 годах – 61 тысяча человек. Иван Джуха, презентовавший в 2020 году свою книгу "В поисках греков", пояснил ранее корреспонденту "Кавказского узла", что эта статистика неполная, поскольку открыты еще не все архивы, и далеко не все репрессированные реабилитированы.

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Автор: "Кавказский узел"

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