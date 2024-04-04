Власти Кубани дошли до Верховного суда в споре с жертвами репрессий о праве на жилье

04 апреля 2024, 10:23

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Минсоцразвития Кубани подало в Верховный суд кассационную жалобу, в которой потребовало признать необоснованным требование семьи Ивана Панаетиди на получение бесплатного жилья. Панаетиди имеет на это право, так как его родителей в 1942 году выслали с Кубани в Среднюю Азию. По закону власти должны выделить деньги, чтобы его семья вернулась на родину родителей, отметили юристы.

Как информировал "Кавказский узел", 16 ноября 2022 года стало известно, что суд на Кубани признал незаконным отказ чиновников выдать жилье четырем членам греческой семьи Панаетиди, родители которых были репрессированы в 1942 году. Этого недостаточно, поскольку суд не обязал власти обеспечить семью жильем, возразили истцы.

Согласно материалам дела, в 1942 году житель станицы Северской Иван Панаетиди, который в то время был подростком, вместе со своей семьей был выслан в Павлодарскую область Казахстана. Семья Панаетиди вернулась в Россию в 1990-е годы, она обосновалась в Новороссийске. "Детей ГУЛАГа" Анну, Ольгу, Надежду и Василия Панаетиди признали жертвами политических репрессий, имеющими право на реабилитацию. Закон гарантировал им компенсацию утраченного имущества – право на бесплатное жилье в регионе, откуда были высланы их родители.

Министерство труда и социального развития (Минсоцразвития) Краснодарского края направило кассационную жалобу в Верховный суд России по делу семьи Панаетиди. Министерство считает необоснованными решения судов, которые ранее признали законным включение семьи Панаетиди в список жителей, имеющих право на выплату для приобретения жилья, передал сегодня "Коммерсант".

Минсоцразвития Кубани ссылается на постановление губернатора края от 2011 году о "мерах социальной поддержки по обеспечению реабилитированных лиц жильем за счет средств краевого бюджета", в котором сказано, что денежная выплата на жилье положена тем детям реабилитированных, которые вернулись в населенные пункты Кубани, где их родители проживали до высылки. Из этого министерство сделало вывод, что члены семьи Панаетиди должны проживать в станицах Ильской или Северской.

Юрист Иван Калгин считает это требованием необоснованным. Согласно определению Конституционного суда от 2019 года, всех "детей ГУЛАГа" власти должны ставить на жилищный учет в родных местах без каких-либо условий, в том числе без прописки и регистрации, отметил он.

Схожее мнение высказал юрист Григорий Вайпан. "Конституционный суд указал, что реабилитированным для получения жилья достаточно заявить о намерении вернуться на прежнее место жительства их семей. По этой логике и выплата на приобретение жилья должна быть предоставлена семье Панаетиди незамедлительно. Иначе получается замкнутый круг: чтобы реализовать право на возвращение, от реабилитированных требуют сперва вернуться – причем за свой счет", – подчеркнул он.

Напомним, в 2020 году семья Панаетиди обратилась к властям Северского района с заявлением о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилье, после судебных разбирательств, в 2022 году их внесли в очередь. Власти заявили, что не могут выдать жилье семье Панаетиди, после чего она потребовала заменить жилье на денежную компенсацию, как это предусмотрено законом. Власти Краснодарского края оспорили это право Панаетиди в судах, но проиграли тяжбы и обратились в Верховный суд России.

"Кавказский узел" также писал, что по данным исследователя Ивана Джухи, в 1937 году были репрессированы 13-14 тысяч советских греков, а в 1942 и 1949 годах – 61 тысяча человек. Иван Джуха, презентовавший в 2020 году свою книгу "В поисках греков", пояснил ранее корреспонденту "Кавказского узла", что эта статистика неполная, поскольку открыты еще не все архивы, и далеко не все репрессированные реабилитированы.

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