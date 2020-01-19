Иван Джуха представил в Москве исследование сталинских репрессий против греков

19 января 2020, 03:46

На прошедшей в Москве презентации книги "В поисках греков" автор Иван Джуха рассказал о тонкостях работы в архивах силовых структур, отсутствии интереса молодежи к теме репрессий и влиянии своих книг на убежденных сталинистов.

В Московском доме национальностей 17 января состоялась презентация книги исследователя депортаций советских греков Ивана Джухи «В поисках греков». Книга, ставшая восьмой в серии «Греческий мартиролог», вышла тиражом в тысячу экземпляров, передает присутствовавший на презентации корреспондент "Кавказского узла".

Основным спонсором книги выступил Василий Попов, проректор Международного университета и сын бывшего мэра Москвы Гавриила Попова.

Автор книги Иван Джуха назвал ее "отчетом о проделанной работе". По словам автора, ему часто задавали три вопроса: "Сколько всего греков было репрессировано? Какова была причина этих репрессий? Что побудило вас заняться это темой?".

Джуха отметил, что в книге он смог ответить на первые два вопроса. В частности, число репрессированных в "Греческую операцию" 1937 года он оценивает в 13 -14 тысяч человек, а количество репрессированных в 1942 и 1949 годах - в 61 тысячу человек.

В ответ же на третий вопрос Иван Джуха процитировал пролог своей книги: "В истории каждого народа есть свои трагедии. Для тех, кто пережил её, она - факт их персональной судьбу, для их детей — страница семейной истории, для далеких потомков - кусочек из биографии народа… Оставленная без внимания история трагедии с течением времени обрастать легендами с хорошими шансами превратиться в миф. Есть такая трагедия и у советских греков. Но странное дело: о ней до недавнего времени не было ни книг, ни песен, ни баллад... Когда я перешагнул через пятидесятилетний рубеж, то в полной мере осознал нелепость такого положения. Это книга о том, как я искал греков... Я искал живых и мертвых. Причем иногда от мертвых узнавал больше, чем от живых", - процитировал автор.

При этом он отметил, что является "представителем последнего поколения, поколения внуков, которым еще интересна эта тематика".

«Всякий раз, прося детей репрессированных рассказать об их родителях, я испытываю угрызения совести. Потому что каждый раз задаюсь вопросом: насколько эти сын или дочь готовы вспоминать то, что, может быть, хотелось бы забыть», - пишет Иван Джуха в книге "В поисках греков".

Репрессии не закончены, пока не реабилитирован последний репрессированный

Греческая диаспора на Кубани значительно меньше ассимилирована, чем в Ростовской области, сказал Джуха после презентации корреспонденту "Кавказского узла".

«Те, то вернулись после депортации и их дети хорошо говорили на понтийском диалекте, поскольку во время депортации в Казахстан греки жили очень изолированными группами, и в этой изолированной среде росли дети. Кроме того, на Кубани было много греков, которые выехали из СССР в Грецию, а потом вернулись назад. Но ассимиляция в языковой среде уже идет: наши дети плохо говорят на этом диалекте и почти не знают новогреческий язык, а внуки почти не говорят» - сказал он.

"В моем селе арестовали 150 человек в декабре 1935 года, из них 147 человек расстреляли в первый же месяц. Такая же статистика по другим греческим селам Приазовья. В них было много рыбаков, рабочих. Моя первая книга посвящена истории греческих сел. Никакой опасности эти люди не представляли. Моего деда обвиняли в шпионаже в пользу греческого короля, он подписал протокол, в котором только понял слово "король". Он играл в карты, как любой мужчина, и слово король означало для него лишь достоинство карты. Они уже двести лет жили на территории СССР, и связей с исторической родиной не было никакой", - рассказал ранее Иван Джуха в статье, опубликованной в 2005 году "Сегодняшней газетой" и на сайте красноярского общества "Мемориал".

Говоря о важности исследования темы репрессий, исследователь отметил, что если о войне говорят, что она не закончена, пока не похоронен последний солдат, то репрессии не закончены, пока не реабилитирован последний репрессированный.

Корреспонденту "Кавказского узла" Иван Джуха рассказал об одном из своих знакомых, который до прочтения его первой книги о репрессированных греках был сталинистом.

«Кода он прочел книгу, то снял портрет Сталина с ветрового стекла автомобиля и вычеркнул его из числа своих кумиров. Когда я узнал об этом, то понял, что моя миссия выполнена. Я знаю своего читателя, и я хотел бы, чтобы мои соотечественники поняли, что Сталин — палач, а коммунизм — это зло», - заключил он.

Коснувшись вопроса об отношении государства к этой проблематике, Иван Джуха отметил, что оно «умыло руки, сочтя, что постройкой памятника на Садовом кольце оно свою миссию выполнило».

Сравнивая возможности работы в различных архивах он подчеркнул, что сложнее всего работать в архивах МВД. «В архиве ФСБ работают по закону. Если что-то положено выдать — выдадут или рассекретят по письму, а в архивах МВД — там гораздо сложнее», - отметил он.

Наилучшие же условия работы, по его мнению, были в архиве Службы безопасности Украины. «Там моей помощнице дали возможность сфотографировать и переслать мне по электронной почте все материалы по «греческой операции» 1937 года. А в Центральном архиве ФСБ фотографировать и копировать не разрешают. Мне пришлось все 133 протокола по той операции, которые прислали из Омска, тупо вбивать в компьютер», - рассказал он.

При этом Иван Джуха отметил, что, поскольку он работает как независимый исследователь, то его практически не коснулись проблемы, связанные с преследованием НКО властями, «хотя сворачивание доступа к архивным документам начинает ощущаться».

В августе 2017 года Минюст России внес краснодарское отделение общероссийской общественной организации "Российское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Весной 2018 года краснодарский "Мемориал" был ликвидирован. В связи с этим была приостановлена работа над десятым томом книги Памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому краю.

Говоря о статистике репрессированных, исследователь подчеркнул, что она неполная, поскольку открыты еще не все архивы. Кроме того, по его словам, далеко не все репрессированные реабилитированы.

«В 2008 году, работая в Магадане с фондом так называемого «Архива-3 УВД», где сосредоточены дела умерших в лагерях, я обнаружил 40 дел греков, где отсутствовала справка о реабилитации. Не исключаю, что были и еще такие дела», - сказал он.

Тема репрессий необъятна

Отвечая на вопрос корреспондента «Кавказского узла», какая из историй репрессированных греков запомнилась ему больше всего, Джуха рассказал об умершем в 2015 году в возрасте 101 года Игнате Димитриади, последнем из «воркутинских греков», который отбыл десять лет в Воркуте. Его жену и дочку как греческих подданных выслали обратно в Грецию, и их следы затерялись, а своего брата он в последний раз увидел на тюремном плаце, где объявлялись приговоры. При этом Димитриади не услышал, какой приговор ему был объявлен, и до смерти не узнал, что приговором этим был расстрел.

"Кавказский узел" опубликовал статью Ивана Джухи "Единственный из списка", в которой автор рассказал историю Игната Элефтеровича Димитриади, проведшем в ГУЛАГе почти десять лет. Димитриади Игнат Элефтерович родился 28 марта 1914 г. в Туапсе. Работал столяром на железнодорожной станции Туапсе. Был арестован 11 января 1938 г. вместе с родным братом Харлампием. Особым совещанием при НКВД СССР и прокуроре Союза ССР осужден к десяти годам лагерей. Харлампий тем же протоколом приговорен к расстрелу. Димитриади отбывал срок в Воркутлаге. Освободился из лагеря летом 1947 г. Остался работать в Воркуте, так как, будучи гражданином Греции, не имел права выехать к прежнему месту жительства. Уехал из Воркуты в 1954 г., сразу после получения советского подданства.

«Я как-то задал ему глупый вопрос. Спросил: "Лагеря вспоминаются?". Он ответил: «Как присяду - сразу только о них и думаю», - рассказал Иван Джуха.

Он подчеркнул, что книга во многом автобиографична, и в ней также рассказывается о людях, «благодаря которым я рос — моим учителям по жизни».

Говоря о планах на будущее, Джуха анонсировал поездку в июле 2020 года в Карелию с целью установки памятника грекам-узникам Беломорканала и Соловецкого лагеря. Также планируется экспедиция на Колыму для съемок фильма. Кроме того, в настоящее время он занят написанием книги «Граждане Греции в ГУЛАГе», которая должна выйти в 2020 году на греческом языке в издательстве «Кастаньотис».

«В принципе, эта тема необъятна. Может быть, я напишу одну книгу, может быть - еще восемь», - заключил он.

Иван Джуха также заявил, что планирует вести переговоры о судьбе собранного у него дома архива, который включат и семейные материалы, и документы по истории репрессий, истории диаспоры.

«Я хочу передать его Фонду Онассиса, или Национальному архиву Греции, или Бохумскому университету в Германии на вечное хранение - с условием, что они обеспечат продолжение поддержки проекта», - сказал он.

«Картина произошедшего в 1937-1938 годах после прочтения «Архипелага ГУЛАГ» была понятна. Масштабы предстали ужасные. Теперь мои личные, родовые потери стали частью глобальной всесоюзной катастрофы. Стало ясно, что мой род, мой народ разделили участь всего советского народа...Очевидным стало и то, что власти всеми силами пытаются скрыть правду от людей», - говорится в книге "В поисках греков" Ивана Джухи.

Редактор трех последних книг Джухи Инна Ряховская отметила, что та огромная работа, которую провел исследователь, «чтобы вернуть из небытия эти фамилии - настоящий подвиг». Она также подчеркнула, что книга «В поисках греков» написана «увлекательно и прекрасным языком».

Еще один выступавший, друг Ивана Джухи Вячеслав Котанов, также говорил об «огромном труде и огромном желании изучить эту историю» со стороны исследователя.

На презентации присутствовали всего 15-20 человек. Иван Джуха шутя предположил, что люди просто устали от многочисленных презентаций. Корреспондент "Кавказского узла" поинтересовался у посетителей, почему они пришли на презентацию. Оказалось, что у Сергея Кольцова и Людмилы Бараховой был репрессирован дедушка-грек, у Ивана Амириди - прадедушка.

Аресты и депортации греков в СССР

Аресты греков по политическим мотивам проводились постоянно, с первых лет советской власти. Своего пика аресты греков по политическим мотивам достигли в 1937-1938 годах. В рамках Большого террора в СССР арестовали примерно 15-17 тысяч греков, из которых около 90% были расстреляны. Началась греческая операция с директивы НКВД СССР № 50215 от 11 декабря 1937 года, подписанной наркомом внутренних дел СССР Н. Ежовым. Директива, в частности, определяла сроки проведения греческой операции, категории подлежащих аресту и спектр обвинений, говорится в "Греческом мартирологе", данные которого приведены по полным спискам греков, осужденных комиссией НКВД и прокуратурой СССР.

Массовые аресты начались в ночь с 14 на 15 декабря 1937 года, последние аресты отмечены в июне 1938 года. Всем арестованным предъявлены обвинения либо в контрреволюционной деятельности, либо в участии в заговоре с целью свержения советской власти, либо в шпионаже. Расстрелы греков начались в середине января 2018 года. Наиболее массовыми были расстрелы в Донецке, Мариуполе, Краснодаре, Одессе и Симферополе.

Свыше 90% «изъятых» составляли мужчины в возрасте от 20 до 55 лет. Подавляющая часть репрессированных была сельскими жителями, как правило, малограмотными. Это были рядовые колхозники и рабочие, весьма далекие от какой бы то ни было политики. Получившие по приговору Особого совещания при НКВД и прокуроре Союза ССР «вторую категорию» направлялись в распоряжение Главного управления лагерей (ГУЛАГ) НКВД СССР. В 95–97% случаев срок наказания составлял 10 лет, в остальных – 8. Крайне редкими были сроки в 5 лет и 3 года.

"Директивой (Лаврентия) Берии от 4 апреля 1942 года предписывалось очистить от иностранноподданных и от "антисоветских, чуждых и сомнительных элементов" города и районы традиционного проживания греков в Крыму и на Кавказе - Керчь, Темрюк, Таманский полуостров, Анапу, Новороссийск. Постановлением ГКО от 29 мая 1942 года расширило этот список за счет Армавира, Майкопа, а также районов и станиц Ростовской области и Краснодарского края; кроме того, оно существенно обогатило и контингент высылаемых (в административном порядке) лиц - за счет внесения в их перечень, кроме немцев, еще и греков-иностранноподданных, румын и крымских татар", - говорится в книге Павла Поляна "Не по своей воле... История и география принудительных миграций в СССР", изданной в 2001 году издательством "О.Г.И. - Мемориал".

"17 мая 1949 года Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) (ЦК ВКП(б)) принял решение о депортации греков. "Это мотивировалось целями "очистки" Черноморского побережья РСФСР и Украины, а также Грузии и Азербайджана в целом от "политически неблагонадежных элементов". Их предлагалось сослать на вечное поселение, расселить и трудоустроить в Южноказахстанской и Джамбульской областях Казахстана под надзором МВД. Переселение осуществлялось в июне 1949 года, всего было депортировано 57 680 человек, в том числе и 15 485 дашнаков. Тогда же, летом 1949 года с территории Грузии, Армении и Азербайджана, а также с украинского и российского (северо-кавказского) побережья Черного моря были выселены небольшие группы армян-дашнаков, турецких и греческих граждан, а также турок и греков без гражданства и бывших турецких и греческих граждан, принятых в советское гражданство", - также пишет Полян.