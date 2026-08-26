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01:30, 26 августа 2026

"Ставропольская правда" отказалась печатать предвыборную программу "Яблока"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Ставропольская правда" 25 августа за два часа до передачи в печать отказалась ставить в номер программу партии под названием "За мир и свободу!". Бесплатное место в газете для агитации досталось кандидату от партии по итогам жеребьевки, причины отказа редакция не объяснила.

По итогам жеребьёвки кандидату по 69-му округу Виталию Зубенко в "Ставропольской правде" досталась бесплатная печатная площадь - блок 300 квадратных сантиметров с выходом 26 августа.

22 августа представители партии отправили в редакцию готовый оригинал - макет, 24-го продублировали его и прислали лист согласования, подписанный кандидатом лично. Претензий к макету не было ни разу - ни к размеру, ни к формату, ни к качеству файла, сообщает официальный Telegram - канал Ставропольского регионального отделения "Яблоко".

17 августа Верховный суд оставил без удовлетворения апелляцию "Яблока", после чего решение об отмене регистрации федерального списка партии вступило в силу. Согласно официальной информации с сайта партии "Яблоко" на выборах в Государственную думу IX созыва партия выдвинула по федеральному списку: 269 кандидатов (семь человек в общефедеральной части и 262 кандидата в составе 70 региональных групп), по одномандатным округам 135 кандидатов. 

По словам представителей партии, вопрос возник к содержанию, так как в блоке напечатана предвыборная программа партии. Утром, за два часа до передачи в печать, региональному отделению сообщили по телефону, что программу печатать не будут без указания причины и нормы закона.

Члены регионального отделения "Яблоко" считают это незаконным, так как кандидат вправе самостоятельно определять содержание своей предвыборной агитации. Газета не решает, что кандидату печатать в его собственном блоке. Отказать можно, только если материал нарушает закон, - но на это редакция не ссылается.

Кроме того, Верховный суд отменил регистрацию федерального списка "Яблока", апелляция оставила решение в силе. Значит, партия идёт на выборы только кандидатами по одномандатным округам. Именно для такого случая партия публикует программу в региональном государственном издании, и "для такой публикации используется бесплатная печатная площадь, предоставляемая зарегистрированному кандидату", - говорится в заявлении отделения партии.

Голосование 18 - 20 сентября, программа должна быть опубликована не позднее чем за 20 дней - то есть до 31 августа. По мнению членов партии, отказ лишает "Яблоко" возможности исполнить обязанность, которую на неё возложил федеральный закон. При том что номер с блоком выходит 26 августа - внутри срока.

"Сегодня мы направили в редакцию письменное требование опубликовать материал и дать мотивированный ответ, а в Избирательную комиссию Ставропольского края - жалобу с просьбой провести проверку и истребовать у газеты письменную позицию. Не хочется думать, что дело в самой программе - в словах о прекращении огня, о недопущении ядерной войны, о России без страха и политических репрессий", - сказано в заявлении.

"Кавказский узел" также писал, что кандидат от "Яблока" Владимир Атаманчук, зарегистрированный кандидатом в депутаты Госдумы, рассказал о невозможности встретиться с избирателями в Сочи. 

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Автор: Кавказский узел

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