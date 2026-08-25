На заправках Дона и Кубани образовался дефицит бензина АИ-95

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Бензин марки АИ-95 отсутствует более чем на половине заправок Ростовской области и пяти крупных городов Краснодарского края. На фоне уже сложившегося дефицита после атаки дронов приостановил работу Новошахтинский НПЗ.

Как информировал "Кавказский узел", 23 августа автомобилисты из Сочи и Геленджика рассказали о сложной ситуации с бензином. В Геленджике водителям приходилось ожидать заправки по шесть-восемь часов, а в Сочи стоимость отдельных марок бензина на частных АЗС достигала 200 рублей за литр. В Анапе в тот день АИ-95 был доступен на 14 из 23 работавших заправок.

Сегодня Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) приостановил работу после того, как получил повреждения при атаке дронов.

По состоянию на утро 25 августа в Краснодаре, Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи бензин АИ-95 продавался на 77 из 177 работающих автозаправочных станций (АЗС). Таким образом, его не было на 100 станциях, или 56,5%, передало издание "Юга.ру".

В Краснодаре АИ-95 был на 35 из 70 работавших АЗС, в Новороссийске – на пяти из 25, в Анапе – на 14 из 21, в Геленджике – на двух из девяти. В Сочи, по данным на вечер 24 августа, бензин этой марки имелся на 21 из 52 работавших заправок, сказано в публикации.

Схожая ситуация сложилась в Ростовской области. Из 605 действующих в регионе АЗС бензин АИ-95 по состоянию на 21 августа имелся на 277, привел сегодня "Южный федеральный" данные областного Минпромэнерго.

Из этих данных следует, что АИ-95 отсутствовал на 328 из 605 заправок Ростовской области – примерно на 54% действующих АЗС.

По данным ведомства, дефицит разных видов топлива отмечался на 34% АЗС региона. Сильнее всего нехватка затронула независимые компании и несетевые заправки, отметил "Южный федеральный".

Власти Ростовской области продолжают ежедневно отслеживать наличие топлива и изменение цен. Вопросы снабжения горючим социально значимых потребителей рассматриваются на заседаниях регионального штаба, а к дежурствам на АЗС привлечены казаки и волонтеры, привело издание сообщение регионального Минпромэнерго.

Напомним, на фоне атак беспилотников на нефтезаводы, в том числе расположенные на юге России, возник топливный кризис. Проблема с топливом вызвала резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования. В автосервисах очереди клиентов растянулись на несколько месяцев вперед, стоимость оборудования выросла почти вдвое.

Аналитики ранее отметили, что длительное ожидание вынуждает автомобилистов обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования.

При этом аналитики считают, что массовая установка ГБО не поможет преодолеть топливный кризис, поскольку необходимой инфраструктуры пока нет.

Создать такую инфраструктуру в короткие сроки невозможно, указал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. "Зато нынешний кризис – хороший повод вспомнить о программах, которые уже существуют, но развиваются гораздо медленнее, чем планировалось", – отметил он.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что массовый переход водителей на газ не станет долгосрочной тенденцией. По его мнению, после решения проблемы с бензином и исчезновения очередей на АЗС ажиотаж вокруг установки ГБО пойдёт на спад.