Два человека погибли при атаке дронов на Кубань

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В результате падения обломков дронов на территорию железнодорожной станции Афипская погибли два человека.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа в Краснодаре в результате падения обломков беспилотника на частный детский центр погибли трое подростков. Шестеро детей были госпитализированы с осколочными ранениями, ожогами и сотрясениями мозга.

Этой ночью удар пришелся по Северскому району. Обломки дрона упали на территорию железнодорожной станции Афипская, два человека погибли, еще двое пострадали, сообщил сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Кроме того, в поселке Афипский повреждено как минимум 10 частных домов. В одном из них начался пожар.

Возгорание произошло и на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Сейчас на месте случившегося работают пожарные и оперативные службы, уточнил в своем сообщении Кондратьев.

Утром 25 августа работа станции Афипская Северо-Кавказской железной дороги была временно приостановлена, на линии возникли задержки поездов, информировал "Коммерсант" со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру.

"Кавказский узел" также писал, что Краснодарский край регулярно подвергается атакам дронов. Так, 22 августа при атаке беспилотников на Ейский район погибли три человека, в том числе двое детей. 12 августа при атаке беспилотников на регион погибли три человека, еще 24 пострадали.