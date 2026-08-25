Махачкалинец заподозрен в оскорблении религиозных чувств верующих

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Следственный отдел Махачкалы возбудил уголовное дело в отношении местного жителя за комментарии и видеоматериалы в сети, которые, по мнению следователей, оскорбляли религиозные чувства верующих.

По версии следствия, в период с 2023 по 2025 год подозреваемый размещал в чатах различных групп комментарии и видеоматериалы, которые содержали высказывания, имеющие признаки явного неуважения к обществу и оскорбления религиозных чувств верующих.

Размещенные материалы находились в открытом доступе и могли быть просмотрены множеством пользователей в интернете, информирует Следственный комитет Дагестана в Telegram-канале.

Следственным отделом по Ленинскому району Махачкалы возбуждено уголовное дело по признаку публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Статья предусматривает лишение свободы до одного года.

"В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет не указывает имя подозреваемого, также ведомство не уточняет какого рода комментарии и видеоматериалы публиковал житель Махачкалы.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2025 года суд в Москве назначил пять лет колонии блогеру Арегу Щепихину, обвиненному в экстремизме и оскорблении чувств верующих после похищения чеченскими силовиками на вокзале в Москве. Блогер призывал убедить власти России изгнать мусульман "на Кавказ", а "евреев" - из России, поскольку, по его утверждению, "народ выбрал путь христианства".