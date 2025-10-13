Арег Щепихин приговорен к реальному сроку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве назначил пять лет колонии блогеру Арегу Щепихину, обвиненному в экстремизме и оскорблении верующих после похищения чеченскими силовиками на вокзале в Москве.

Как писал "Кавказский узел", судебный процесс по делу Арега Щепихина сегодня дошел до стадии прений и гособвинитель запросила для блогера шесть лет колонии.

Пресненский районный суд Москвы приговорил блогера Арега Щепихина к пяти годам лишения свободы, передал корреспондент “Кавказского узла”. Защита намерена обжаловать приговор, заявила адвокат Щепихина по назначению Оксана Сотникова.

В качестве дополнительного наказания ему назначен запрет на администрирование сайтов и публикацию материалов в интернете в течение 2,5 лет после освобождения. Прокурор ранее просила запретить Щепихину администрирование интернет-страниц на четыре года.

В последнем слове перед приговором Щепихин вновь покаялся, попросив не лишать его свободы. "Простите меня пожалуйста. Я хочу по-другому как-то нести наказание, но не сидеть в тюрьме", - цитирует его слова "Медиазона" (внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Еще до начала процесса, 26 июня, Щепихин извинился в суде перед жителями Кавказа, заявив, что раскаивается.

Участники похищения на Ярославском вокзале в Москве блогера Арега Щепихина, трое из которых предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, освобождены под подписку о невыезде. Самому Щепихину в окончательном обвинении ему вменили три уголовные статьи 1 . На заседании 29 сентября свидетели обвинения заявили, что блогер призывал в своих видео "бить чеченцев и дагестанцев".