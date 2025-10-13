Арег Щепихин приговорен к реальному сроку
Суд в Москве назначил пять лет колонии блогеру Арегу Щепихину, обвиненному в экстремизме и оскорблении верующих после похищения чеченскими силовиками на вокзале в Москве.
Как писал "Кавказский узел", судебный процесс по делу Арега Щепихина сегодня дошел до стадии прений и гособвинитель запросила для блогера шесть лет колонии.
Пресненский районный суд Москвы приговорил блогера Арега Щепихина к пяти годам лишения свободы, передал корреспондент “Кавказского узла”. Защита намерена обжаловать приговор, заявила адвокат Щепихина по назначению Оксана Сотникова.
В качестве дополнительного наказания ему назначен запрет на администрирование сайтов и публикацию материалов в интернете в течение 2,5 лет после освобождения. Прокурор ранее просила запретить Щепихину администрирование интернет-страниц на четыре года.
В последнем слове перед приговором Щепихин вновь покаялся, попросив не лишать его свободы. "Простите меня пожалуйста. Я хочу по-другому как-то нести наказание, но не сидеть в тюрьме", - цитирует его слова "Медиазона" (внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Еще до начала процесса, 26 июня, Щепихин извинился в суде перед жителями Кавказа, заявив, что раскаивается.
Участники похищения на Ярославском вокзале в Москве блогера Арега Щепихина, трое из которых предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, освобождены под подписку о невыезде. Самому Щепихину в окончательном обвинении ему вменили три уголовные статьи. На заседании 29 сентября свидетели обвинения заявили, что блогер призывал в своих видео "бить чеченцев и дагестанцев".
Арег Щепихин в ролике от 3 июня призывал убедить власти России изгнать мусульман "на Кавказ", а "евреев" - из России, поскольку, по его утверждению, "народ выбрал путь христианства". Также он высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев. В один лишь день, 3 июня, в его блоге были опубликованы два видео с оскорблениями в адрес мусульман. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?"
