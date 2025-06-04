Похищенный Арег Щепихин оскорблял в блоге мусульман и чеченцев

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Блогер и предприниматель Арег Щепихин, который был похищен вечером 3 июня на Ярославском вокзале в Москве, в своих видео выступал против мусульман и евреев, а также высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 3 июня вооруженные люди, говорившие по-чеченски, похитили с Ярославского вокзала в Москве предпринимателя Арега Щепихина, который записывал видео с оскорблением чеченцев и мусульман. Автомобиль, на котором предпринимателя увезли с Ярославского вокзала, остановлен, но похищенного в нем не было.

Щепихин ведет блог в соцсети Instagram*, где регулярно выкладывает видео с оскорблениями, в том числе в адрес конкретных людей, а также мусульман, евреев и жителей Северного Кавказа. В его блоге на 11.00 мск 4 июня всего 307 подписчиков, сделано 244 публикации. В шапке профиля он называет себя "Героем России" и "Министром Будущего РФ".

В частности, вчера, 3 июня, в районе 14.00 мск в блоге было опубликовано два видео с оскорблениями в адрес мусульман. На первом видео Щепихин, используя большое количество матерных слов, призывает "всех армян", "кто любит армян", "спортсменов, сильных ребят" приходить в "Москва-Сити" и бить чеченцев и дагестанцев, "забирать у них карты, нал". "Я здесь. Ко мне можно подойти, предъявить, [...] или еще что-то", - говорит он в конце видео.

На втором видео Щепихин призывает "запрограммировать власть на нацизм" в отношении евреев и мусульман с Северного Кавказа. "Наша цель - запрограммировать власть, чтобы они перестали обеспечивать, хорошо относиться и уважать мусульман и евреев", - говорит он.

Комментарии к этим публикациям ограничены.

Людей, чьи высказывания вызывали недовольство главы Чечни и его окружения, неоднократно принуждали к публичным извинениям. С подачи Рамзана Кадырова практика публичных извинений впоследствии вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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