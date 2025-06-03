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23:58, 3 июня 2025

Предприниматель похищен в Москве после оскорбления чеченцев

Похищение на Ярославском вокзале. Кадр видео BAZA / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вооруженные люди, говорившие по-чеченски, похитили с Ярославского вокзала в Москве предпринимателя Арега Щепихина, который записывал видео с оскорблением чеченцев и мусульман. 

Видео похищения распространилось сегодня вечером в Telegram. На кадрах человека в белой футболке за руки и ноги тащат по помещению вокзала четверо мужчин крепкого телосложения с бородами. 

Похищение, как следует из видео, происходит на глазах у большого количества пассажиров. Мужчина в белом кричит, что его похищает не полиция, однако никто не препятствует четверым людям, которые его уносят. 

Похищение Щепихина. Кадр видео 112 / Telegram"По словам очевидцев, несколько человек схватили мужчину и запихнули его в багажник "Мерседеса" с мигалкой и номерами АМР. При этом мужчина звал на помощь прохожих и просил вызвать полицию. Судя по акценту тех, кто заталкивал его силой в машину, по предварительным данным, это были уроженцы Чеченской Республики”, - сообщил Telegram-канал Baza.

Также со ссылкой на очевидцев источник указал, что бородатые люди, которые "протащили через весь вокзал, а также через рамки металлоискателя" человека в белой футболке, были вооружены. 

"На видео отчетливо слышно, что похитители говорят по-чеченски. Судя по всему, это представители Кадырова в Москве", - написал в своем канале блогер Тумсо Абдурахманов. 

Похищенный - 40-летний Арег Щепихин, который публиковал в сети видео с оскорбительными высказываниями в адрес мусульман. "В своих роликах мужчина разжигал ненависть в адрес чеченцев и дагестанцев", - указал канал 112. На одном из таких видео Щепихин нецензурно высказывается в адрес чеченцев, обращаясь к ним самим. 

Щепихин, который позиционирует себя как предпринимателя и бизнес-коуча, регулярно публиковал видео подобного содержания. Одно из последних видео было записано в интерьере Ярославского вокзала и опубликовано за несколько минут до похищения. В соцсетях он использует ник KING AREG, называя себя "героем России", "визионером-инсайдером" и "министром будущего РФ". 

Людей, чьи высказывания вызывали недовольство главы Чечни и его окружения, неоднократно принуждали к публичным извинениям. С подачи Рамзана Кадырова практика публичных извинений впоследствии вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". 

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Автор: "Кавказский узел"

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