Мода на извинения: от Чечни до самых окраин

07 марта 2019, 22:58

Рамзан Кадыров открыл ящик Пандоры, дав начало практике принуждения к извинениям. Эта кампания вышла далеко за пределы Кавказа. Заявления публичных персон провоцируют травлю, в которой участвуют анонимы. Как это выстраивается в систему травли инакомыслящих, разбирался «Кавказский узел».

Извиняются все: блогеры, режиссеры, депутаты

Постельная сцена в февральском показе в Дагестане спектакля "Охота на мужчин" вызвала новую волну извинений, прокатившуюся по разным российским регионам. Актерам театральной группы стали поступать угрозы. Организаторы и продюсер спектакля Иван Жидков были вынуждены извиняться перед дагестанцами.

Блогер kamikadzedead призвал бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова прекратить нападки на театралов и получил в ответ анонимные угрозы.

После этого блогер cпародировал извинения, высмеял и самого Хабиба, и в целом "борцов за нравственность" за показуху и невнимание к реальным проблемам Дагестана.

От принудительных извинений не спасает ни статус политика, ни сан религиозного деятеля. Три года назад красноярский депутат Константин Сенченко совершил в глазах главы Чечни серьезную ошибку, за которую пришлось каяться.

Сенченко назвал Кадырова «позором России» за его слова о внесистемной оппозиции как о врагах народа и предателях. Через два дня Кадыров опубликовал на своей странице в Instagram видео с извинениями Сенченко.

Сам Сенченко пояснил в тот же день, что после слов о Кадырове у него произошел "мужской разговор" с человеком, "очень известным не только в Красноярском крае, но и в России". "Человек принял мои слова на свой счет и в целом на счет чеченского народа, пришлось объяснять, что это не так", - рассказал депутат.

Зимой 2017 года Кадыров рапортовал об извинениях члена президиума Российского еврейского конгресса и главы раввинского суда России Пинхаса Гольдшмидта за слова о том, что «сегодня 99 процентов террористов являются мусульманами".

Примечателен контекст: Пинхас говорил об этом, критикуя запрет США на въезд всем мусульманам — мол, Штаты имеют право защищать своих граждан, но такая мера - «не борьба с терроризмом, а популизм».

География извинений за оскорбленные чувства жителей Кавказа вышла не только за пределы кавказских регионов, но и за пределы России. Осенью прошлого года главы шведской и американской компаний извинились за сюжет популярной настольной игры Vampire: The Masquerade, согласно которому Чечней управляет древний клан вампиров, члены которого пьют кровь местного населения.

Хабиб загнал культуру в октагон

В 2018 году практика извинений получила новое преломление. Боец ММА Хабиб Нурмагомедов развернул среди многочисленных подписчиков в Instagram кампанию резкой критики тех видов культуры, которые, по его мнению, противоречат традиционным устоям дагестанцев.

На Северном Кавказе до сих пор действует культ силы, поэтому «авторитетные высказывания» Нурмагомедова его самые ярые последователи восприняли как призыв к действию. На музыкантов и артистов посыпались анонимные угрозы.

В Махачкале были вынуждены отменить выступления рэперы MC Doni, Егор Крид, Элджей, а также Стас Михайлов. Из-за угроз был сорван запланированный в Махачкале аниме-фестиваль.

Массовый характер приобрели требования закрыть ночные клубы Дагестана, два таких заведения прекратили работу. Катализатором для этого стало убийство в одном из клубов сотрудника Росгвардии. Борцы за нравственность восприняли ситуацию как возможность при де-факто поддержке властей прекратить работу клубов, «морально разлагающих молодежь». «Кавказский узел» подробно описал эти события в материале "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана”.

Федеральная власть реагирует на травлю и принуждение представителей культуры к извинениям достаточно мягко. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что национальные традиции жителей регионов "нельзя не учитывать", а сам Нурмагомедов уже после первых критических высказываний получил предложение стать помощником главы республики.

Мораль и «задетые достоинства» Кадырова

Истоки как «борьбы за нравственность» происходят из Чечни. Еще в 2010 году там обстреливали из пейнтбольных ружей женщин, которые появлялись в общественных местах без головных платков. Виновных не наказали, а Кадыров обещал их даже наградить.

Позднее на странице интернет-сообщества "Карфаген" публиковались фото чеченок, иногда со ссылками на родственников, которых призывали "разобраться" с девушками за их поведение.

В итоге паблик был внесен в реестр запрещенных ресурсов, говорится в материале "Кавказского узла" "Карфаген": традиции и травля в Чечне и Дагестане".

Практика принуждения к извинениям тоже берет начало в Чечне и тоже при непосредственном участии Кадырова.

«В этой республике, если кто-то меня не слушается, я его заставлю, - сказал Кадыров. - Потому что я знаю, что говорит Бог, что говорит закон и что нужно народу». Уже к концу 2015 года правозащитники сообщили, что принуждение критиков кадыровского режима к извинениям приобретает системный характер.

Один из первых таких случаев произошел в декабре 2015 года, когда в соцсетях появилось видео, на котором Адам Дикаев со спущенными штанами извинялся перед Кадыровым за критику, признавая свою неправоту.

Кадыров объяснил свою позицию так: «Если умышленно, понимая, что неправ, болтает, задевая чувства и достоинства другого, то он достоин наказания. Если он не признает свою вину и не извиняется, то, клянусь именем Всевышнего, я накажу его так жестоко, чего бы мне это ни стоило. Чувство достоинства нельзя трогать».

К извинениям перед Кадыровым приводят жалобы на коррупцию и чиновничий произвол в Чечне.

Об одной из самых известных таких историй «Кавказский узел» рассказал в справке «Как Рамазан Джалалдинов рискнул жаловаться Путину и Кадырову».

Эстафету принуждений подхватили министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров и спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

Чиновники были возмущены тем, что простые жители посмели говорить публично о проблемах в республике - жалобы людей выливались в травлю на местных телевизионных госканалах.

Вайнахский тренд

В декабре 2017 года произошел инцидент, показавший, что молодежь с Кавказа восприняла как карт-бланш культ силы старших товарищей из руководства Чечни.

На этот раз в центре скандала оказался сюжет Comedy Woman, который оскорбил ингушских пользователей. Подробно об этом «Кавказский узел" писал в материале "В стиле Кадырова: "Камеди Клаб" встал в очередь на извинения перед вайнахами".

В юмористической зарисовке хозяйка эскорт-агентства отчитывает сотрудницу, которая в ответ ругается по-ингушски. Разъяренные пользователи сочли, что упоминание ингушки как работницы эскорта отождествляет ее с проституткой, хотя в номер об этом речи не было, а эскорт — сопровождение, не связанное с сексуальными услугами - практикуется во многих странах мира.

В адрес артистов посыпались угрозы "переловить по одному" и заставить их "на коленях выпрашивать прощение".

Возле здания телеканала собрались десятки уроженцев Северного Кавказа и попытались ворваться в редакцию.

Съемочная группа разошлась только приезда двух автобусов с бойцами ОМОН. Представители Comedy Club Production и канала ТНТ четырежды извинились за сценку.

Глава Ингушетии Юнус‐Бек Евкуров прокомментировал, что с извинениями телеканал ТНТ перестарался, пожурил участников блокады канала и призвал молодежь «успокоиться».

Можно не извиняться?

Власти и публичные политики в целом обошли стороной истории с принуждением к покаянию. В этом контексте особо смелой выглядит позиция тех, кто извиняться отказался или продолжил критику системы.

Так, свою порцию угроз получил актер и блогер Денис Косяков — за то, что в шутку вступился за актеров спектакля "Охота на мужчин". При этом извиниться он отказался. Косяков также пояснил "Кавказскому узлу", что не обращался в полицию с жалобой на угрозы, чтобы не разжигать конфликт дальше.

В декабре 2017 года дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что публичные извинения, полученные под давлением, нельзя считать искренними. «Если к [моему телу] поднесут паяльник,.. я любое извинение на любую камеру скажу. И все мои знакомые то же самое сделают… Все, кто перед тобой извинились, на самом деле не извинились. И все, кто смотрели эти извинения, они в них тоже не верят», - написал блогер в посте "Открытое письмо горному брату".

Блогер в "Открытом письме" не назвал имя адресата, что вызвало спор кавказоведов о том, адресовано обращение Рамзану Кадырову или абстрактному жителю Северного Кавказа. Однако министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров назвал обращение Лебедева попыткой "пропиариться на имени Рамзана Кадырова".

В канун Нового года актер, который играл "Деда Мороза из Великого Устюга", во время визита в Чечню назначил главу республики Рамзана Кадырова своим "главным помощником по добрым делам".

Популярный видеоблогер Данила Поперечный снял видео-пародию, обыгрывающую вымышленную ситуацию перед этим назначением. В ролике Поперечный сыграл самого Кадырова, который приходит к Деду Морозу и предлагает, чтобы тот назначил его помощником взамен на охрану резиденции в Великом Устюге и бургерную в вотчине Деда Мороза.

Многие пользователи соцсетей предвкушали извинения Поперечного перед главой Чечни, но тот заверил, что этого не произойдет. Хотя за Кадырова вступился Джамбулат Умаров, назвав ролик «жутко непрофессионально сварганенным перформансом».

От извинений воздержался и продюсер, комик Семен Слепаков, автор сатирической песни о печальных перспективах сборной России по футболу и провале Рамзана Кадырова как ее тренера. Джамбулат Умаров традиционно потребовал извинений, а сам Кадыров предрек появление еще одной песни.

Она действительно появилась, но в оригинальной форме — Слепаков и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров записали песню, в которой с изобилием ненормативной лексики напомнили о том, как Слепаков "на диване" "песню пел о Рамзане (Кадырове — прим. «Кавказского узла») и извинились за неверие в успех сборной России.

«Кавказский узел» опубликовал биографии Рамзана Кадырова, Джамбулата Умарова, Магомеда Даудова, Хабиба Нурмагомедова и Юнус‐Бека Евкурова.

Материал опубликован в разделе “Справочник” 07.03.2019.

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