Задержанные в Чечне публично покаялись в употреблении наркотиков

04 декабря 2019, 12:02

Несколько молодых людей в Урус-Мартановском районе покаялись в употреблении психотропных веществ, отчитался 3 декабря муфтият Чечни, опубликовав фото "воспитательной беседы" силовиков с задержанными. Пользователи Instagram и жители республики сочли избыточным публичное унижение людей.

Как писал "Кавказский узел", в октябре и ноябре в чеченских пабликах были размещены по меньшей мере три публикации о "воспитательных беседах" в отделах полиции Гудермесского, Курчалоевского и Урус-Мартановского районов с задержанными за употребление алкоголя и психотропных веществ. 2 декабря стало известно, что в Гудермесском РОВД такую беседу с задержанными провел глава МВД Чечни, генерал-лейтенант полиции Руслан Алханов.

Силовики в Чечне повышают свой рейтинг в глазах руководства, записывая видео с порицаниями задержанных, однако аптеки продолжают продавать психотропные препараты без рецептов, указали ранее пользователи соцсетей. Публикации фото и видео "воспитательных бесед" унижают людей, рассказали жители республики.

Очередную профилактическую беседу с молодыми людьми, задержанными за употребление "наркотических и психотропных препаратов", а также за управление автомобилями в нетрезвом состоянии провели начальник Урус-Мартановского района Валид Бацилов и кадий района Алу Амерханов, сообщила 3 декабря пресс-служба муфтията республики.

Это было сделано "во исполнение протокольного поручения главы Чеченской Республики", подчеркивается в сообщении, размещенном на странице ДУМ Чечни в Instagram.

Сообщение проиллюстрировано фотографиями, на которых около десятка молодых мужчин стоят вдоль стены, опустив головы. "Собравшиеся призвали молодых людей к здоровому образу жизни, соблюдению правил дорожного движения. [...] В завершении встречи задержанные под руководством кадия района сделали дуа и совершили товба (покаяние – прим. Кавказского узла»), раскаиваясь в содеянных грехах", - сообщил муфтият Чечни.

Публикация на странице ДУМ Чечни, на которую подписаны 101 тысяча пользователей, набрала к 12.00 мск 630 отметок "нравится", под ней опубликовано шесть комментариев. Аналогичная публикация в Instagram-паблике "ЧП/Чечня", насчитывающем 86 тысяч подписчиков, набрала 1033 отметки "нравится" и 22 комментария.

Комментарии к публикации ДУМ Чечни носят в основном нейтральный характер. "Да примет Всевышнй покаяние", - написал, в частности, пользователь altimirovsulim, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". Пользователь zelimhan_gold_95 в свою очередь иронически прокомментировал "призыв" богословов и правоохранителей к задержанным. "Призвали - это мягко сказано", - написал он.

Некоторые авторы комментариев в паблике «ЧП/Чечня» более критично отнеслись к сообщению. "Если они сделали товба, раскаялись, зачем вы их выставляете [напоказ]", - написал, в частности, sss_umarov.

Избыточной счел публикацию и сотрудник одной из НПО Чечни Умар, охарактеризовав ее как "публичное унижение" задержанных. "Это явление уже носит систематический характер", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Чечни Лечи в свою очередь счел подобные публикации пиаром властей. "Смысла в этих публичных покаяниях наркоманов или алкоголиков нет. Они (силовики и богословы) показывают главе Чечни «результат»", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сам факт употребления спиртного "не образует состав правонарушения", поэтому задержания людей могут быть расценены как злоупотребление полномочиями, рассказала ранее "Кавказскому узлу" юрист московской правозащитной организации "Право-45" Юлия Федотова.

Напомним, в конце 2017 года власти ввели ограничения на продажу спиртного в Чечне. В Грозном алкоголь можно приобрести только в одном магазине, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. Из-за фактического запрета на алкоголь местные жители выезжают за ним в другие регионы, рассказали ранее "Кавказскому узлу" жители Чечни. "Любители "хорошо отдохнуть" едут в соседние регионы, где и "отрываются по полной". Но стоит кому-то "засветиться", как тут же следует реакция местных властей", - сообщил, в частности, местный житель Аслан.

В конце декабря 2018 года силовики провели рейды в этом магазине и в домах, где продают алкоголь. Были задержаны около 20 покупателей и продавцов, их отпустили после уплаты штрафов и профилактических бесед. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики сочли борьбу с употреблением алкоголя в Чечне способом популяризации власти.

О практике публичных порицаний и извинений в Чечне можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".