Жители Чечни раскритиковали унижение задержанных за пьянство

16 ноября 2019, 14:40

Глава ОМВД Гудермесского района отчитал задержанных за употребление психотропных веществ и алкоголя молодых людей, передав их на поруки родителям. Видео об этом было распространено в соцсетях, что унизило задержанных, указали опрошенные "Кавказским узлом" местные жители и пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", в октябре силовики задержали жителей Курчалоевского района за употребление алкоголя и психотропных препаратов, что также стало поводом для "профилактической беседы" в здании РОВД. Публикации в чеченских пабликах о "разъяснительных беседах" силовиков и чиновников с задержанными за употребление алкоголя противоречат нормам этики, указали некоторые пользователи соцсети. Однако их оппоненты сочли публичные порицания эффективной мерой внушения. Юристы указали на неправомерность публичных "воспитательных бесед".

Начальник отдела МВД по Гудермесскому району провел профилактическую беседу с родителями молодых людей доставленных в отделение за употребление психотропных средств и появление в общественном месте в пьяном виде, говорится в публикации, сделанной 15 ноября в группе "ЧП Чечня" в соцсети Instagram. "Доставленные лица были отпущены под расписку родителей, и им было разъяснено, что при повторном употреблении или распространении психотропных веществ [они] будут привлекаться к ответственности по всей строгости закона", - отмечается в сопроводительном тексте к видео беседы. Там также сказано, что люди на видео - кумыки по национальности.

В кадре более десяти молодых мужчин стоят вдоль стены с опущенными головами. Их отчитывает на чеченском языке человек, сидящий под портретами президента Владимира Путина, главы Чечни Рамзана Кадырова и его предшественника Ахмата Кадырова. Присутствуют также несколько человек, которые сидят в креслах.

"Приводим - отпускаем, приводим - отпускаем. Сейчас до чего дошло наше дело? [Говорят:] я непьющий, на свадьбе <...> выпил. [А если он] выпьет, голова закружится <...>, и вот он повезет невесту?" - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова человека, сидящего под портретами. Он поясняет, что готов отпустить доставленных и в этот раз. "Если вы сможете их контролировать, если дадите слово, что будете отвечать за этих людей, мы их отпустим", - говорит он, обращаясь к сидящим в зале.

Один из присутствующих, поднявшись с кресла, называет непослушание отцу и матери "самым плохим грехом". Стоящий у стены молодой мужчина с бородой заявляет, что "дает слово", и добавляет, что задержан впервые. Еще один из сидящих поднимается и говорит, что лично будет отвечать за доставленного в полицию. "С этого дня он по-другому будет жить", - уверяет мужчина.

Власти Чечни в конце 2017 года ввели ограничения на продажу спиртного, в результате некоторые предприниматели вынуждены были закрыть бизнес в республике. В Грозном алкоголь можно приобрести только в одном магазине, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. В канун нового 2019 года силовики провели рейды в этом магазине и домах, где продают алкоголь. Были задержаны около 20 покупателей и продавцов, их отпустили после уплаты штрафов и профилактических бесед.

Представитель ОВД Гудермесского района подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что с задержанными за последние несколько дней местными жителями проводилась беседа. "С ними и их родителями и близкими родственниками провел беседу начальник ОВД Юсуп Байсултанов. Задержанные дали слово больше не употреблять запрещенных препаратов и спиртного, а их родственники обещали их контролировать и дали письменные расписки. Все задержанные нарушители отпущены, с предупреждением, что в последующем за употребление психотропных препаратов и нарушение общественного порядка они будут привлекаться к предусмотренной законом административной или уголовной ответственности", - сказал представитель полиции.

Методы силовиков вызвали критику в Instagram

Видео беседы к 14.30 мск 16 ноября собрало 20,6 тысячи просмотров и 79 комментариев.

"Ближайшие 50 лет больше пить не будут", - считает surkho_955. Однако часть комментаторов усомнилась в действенности увещеваний полиции и раскритиковала публичное распространение видеозаписи беседы. "Да понятно что они пили и будут пить. Просто зачем выставлять их на весь мир и показывать?", - написал nagly_991, собрав 9 "лайков".

Видео унизительно для задержанных, указал пользователь ma_ga659. "Взрослые парни - словно дети. Как это некрасиво, братья", - написал он.

"Не знал что в России теперь, как в Америке - в каждом штате свои законы", - сыронизировал topcatempire.

Другие комментаторы отметили сдержанность силовика на видео. "Начальник [полиции] хорошо говорит, током не пытал, только родным сообщил. Молодец, не кричит [на задержанных]", - похвалил начальника ОВД ely47__.

Активисты указали на недопустимость коллективной ответственности

Однозначной поддержки метод публичных обличений провинившихся в Чечне не имеет, сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный активист Руслан. "Подобные вещи, когда задержанные и их близкие должны публично извиняться, уже стали нормой. Определенный эффект, это, безусловно, дает, и это нужно признать. Вряд ли кому хочется, чтобы его или его близких выставляли на всеобщее обозрение и заставляли каяться и просить прощения. У подобных методов «воспитания» достаточно много противников, хотя есть и те, кто это поддерживает. Первые считают недопустимым прилюдное унижение человека, а вторые уверены, что это все же лучше, чем привлекать нарушителя к ответственности по закону", - сказал он.

"Такие «профмероприятия» с публичным покаянием задержанных за какие-то поступки молодых людей и их родителей, применяются только у нас. И власть считает это правильным, хотя речь фактически идет о нарушениях прав человека и гражданина. Родители не должны нести ответственности за действия своих детей, а здесь применяется принцип коллективной ответственности. Странно, что ни федеральный центр, ни надзорные органы не обращают на это внимания", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" другой активист, Исраил.

С ним согласился и житель Гудермесского района Султан. "Я противник подобных действий. Если человек что-то нарушил, пусть его привлекут по закону, чем будут публично унижать, да еще привлекать к этому отцов", - сказал Султан корреспонденту "Кавказского узла".

Он подверг критике и то, что в пояснении к ролику указана национальность задержанных. "Зачем акцентировать внимание на национальности человека?" - возмутился местный житель.

О практике публичных извинений в Чечне говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".