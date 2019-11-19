Ролик в соцсетях привлек внимание к обороту психотропных веществ в Чечне

19 ноября 2019, 06:00

Сотрудники полиции Чечни пиарятся, записывая ролики с порицанием за потребление алкоголя и прием психотропных препаратов. При этом аптеки, продающие их без рецептов, продолжают функционировать, отметили пользователи соцсетей. Силовики должны проводить освидетельствование задержанных на предмет употребления запрещенных веществ, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", глава ОМВД Гудермесского района отчитал 15 ноября задержанных за употребление психотропных веществ и алкоголя молодых людей, передав их на поруки родителям. При этом сотрудник полиции отмечает, что молодые люди находились в состоянии опьянения в общественном месте. Видео об этом получило распространение в соцсетях, и это унизило задержанных, указали местные жители и пользователи Instagram.

Ролик, опубликованный в группе "ЧП Чечня", на котором начальник отдела МВД по Гудермесскому району проводит профилактическую беседу с родителями молодых людей, доставленных в отделение за употребление психотропных веществ и появление в общественном месте в нетрезвом виде, по данным на 05.00 мск сегодня, 19 ноября, набрал 23 337 просмотров.

Многие комментаторы раскритиковали действия силовиков. "Показали бы лучше кадыровский беспредел", - отметил noxcho_kzt.

"Северная Корея отдыхает", - иронизирует 6039sss.

"Вообще удалите это видео, неприятно уже смотреть, по-братски", - отметил nightlwolf.

Некоторые комментаторы указали на опасность легальной продажи психотропных препаратов.

"В том-то и дело, что они никак не могут их наказать, кроме как снять на видео. Мы уже узнавали у полиции, могут только аптеку закрыть, но они пойдут в новую. В нашем районе очень много стало таких", - написала natalya210986.

Глава ОМВД Гудермесского района отругал молодых людей также за употребление психотропных веществ. Неизвестно, какой именно препарат они употребляли, однако, к примеру, употребление противоэпилептического средства "Прегабалин" или "Лирика" в последнее время широко распространено.

Список запрещенных препаратов периодически пополняется

Для определения того, принимал ли гражданин психотропные вещества, должен быть проведен тест, отметила московский адвокат Татьяна Окушко.

"Конечно, есть список запрещенных препаратов, за использование которых тоже может быть составлен протокол и определенный штраф... При этом должен быть поведен тест, какой-то анализ, чтобы зафиксировать использование психотропного вещества и принять меры. Если задержанных просто отпустили, то сложно доказать факт нарушения с их стороны. Если этого не сделано, то и в этом случае полицейские могут сделать замечание, предупредить, что не надо использовать такие вещества и отпустить", - сказала она 18 ноября корреспонденту "Кавказского узла".

Запрет на потребление или распитие алкогольной продукции в общественных местах установлен федеральным законом о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, отметил московский юрист Максим Шепелев.

"За потребление алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах предусмотрена административная ответственность, предусмотренная статьей 20.20 КоАП РФ, согласно которой потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, сотрудник полиции при выявлении такого правонарушения обязан составить протокол и привлечь лицо к ответственности.

"Если полицейский этого не сделает, это уже является нарушением с его стороны, поскольку он нарушит ст.27 ФЗ "О полиции", - сказал он.

По словам Шепелева, согласно постановлению правительства РФ от 01.10.2012 №1002 существует список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством РФ и международными договорами.



"Этот список периодически пополняется новыми видами запрещенных препаратов", - отметил он.

По словам Шепелева, если гражданин будет употреблять "наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, новые потенциально опасные психоактивные вещества или одурманивающие вещества на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных местах" или же в случае, если он откажется пройти медицинское освидетельствование по требованию "уполномоченного должностного лица", если оно заподозрило гражданина в употреблении вышеуказанных веществ, то ему грозит "административный штраф в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток".

Власти Чечни в конце 2017 года ввели ограничения на продажу спиртного, в результате некоторые предприниматели вынуждены были закрыть бизнес в республике. В Грозном алкоголь можно приобрести только в одном магазине, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. В канун нового 2019 года силовики провели рейды в этом магазине и домах, где продают алкоголь. Были задержаны около 20 покупателей и продавцов, их отпустили после уплаты штрафов и профилактических бесед.