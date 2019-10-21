Пользователи соцсети сочли аморальным публичное порицание жителей Чечни

21 октября 2019, 16:13

Публикации в чеченских пабликах о "разъяснительных беседах" силовиков и чиновников с задержанными за употребление алкоголя противоречат нормам этики, указали некоторые пользователи соцсети. Их оппоненты сочли публичные порицания эффективной мерой внушения.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали жителей Курчалоевского района за употребление алкоголя и психотропных препаратов, что стало поводом для "профилактической беседы" в здании РОВД.

Видеозапись фрагментов беседы была опубликована в Instagram. На кадрах видны семь мужчин разного возраста, стоящих с опущенными головами у стены в кабинете начальника отдела полиции. К 17.30 мск 20 октября публикация набрала 23,1 тысячи просмотров, под ней было опубликовано 70 комментариев. Их авторы поспорили о правомерности действий силовиков.

Видео, размещенное на странице паблика "ЧП/Чечня" в Instagram, к 16.10 мск 21 октября набрало 26,8 тысячи комментариев. Под ним размещено 79 комментариев. Авторы новых комментариев дали противоречивые оценки действиям полицейских.

В частности, пользователь za_abdullaevy_123eng указал, что у людей должна быть свобода выбора. "Человек должен иметь доступ ко всему, но он должен знать, что можно, а что нельзя", - написал пользователь.

Иную точку зрения высказал m_swiss_9595. "Было бы плохо, если бы никто их не замечал и не проводил такие профилактические беседы", - написал он. "Все верно, пусть будет [пример] подрастаюшему поколению, все правильно", - согласился islam.95.05.06.

В том же паблике 20 октября размещено сообщение о том, что в ОМВД по Урус-Мартановскому району силовики вместе с главой администрации района Валидом Абдурешидовым и кадием района провели профилактическую беседу "с задержанными за употребление наркотических и психотропных препаратов".

Это сообщение, проиллюстрированное фотографиями "профилактической беседы", к 16.10 мск 21 октября набрало 72 комментария, большинство из них на чеченском языке.

Авторы комментариев, опубликованных на русском языке, также поспорили о правомерности публичных порицаний задержанных. "Хорошую работу делаете", - похвалил представителей власти 3466rthjii.

"Зачем так позорить людей, без камер нельзя отчитать, что ли", - выразил возмущение abdurashid_0009. "Зачем седого старца привели и позорят", - высказал мнение omarovbislan.

"За употребление этих таблеток Аллах унизил их, что они, взрослые мужики, вот так стоят с опущенными головами", - заявил _jivoe_serdce_.

"Есть какие-то результаты? Наркоманов становится меньше?" – иронически поинтересовался пользователь maliiiiiiiiiiiiiiiiiiiika.

Публичные порицания задержанных проходят на фоне антиалкогольной кампании в Чечне

В конце 2017 года власти ввели ограничения на продажу спиртного в Чечне. В Грозном алкоголь можно приобрести только в одном магазине, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. Из-за фактического запрета на алкоголь местные жители выезжают за ним в другие регионы, рассказали ранее "Кавказскому узлу" жители Чечни. "Любители "хорошо отдохнуть" едут в соседние регионы, где и "отрываются по полной". Но стоит кому-то "засветиться", как тут же следует реакция местных властей", - сообщил, в частности, местный житель Аслан.

В июне телекомпания "Грозный" показала сюжет о трех жителях Чечни, публично извинившихся за покупку спиртного во время мусульманского праздника. В новостном сюжете были приведены кадры воспитательной беседы, которую провел с молодыми людьми замначальника ОВД. По мнению юриста, задерживая людей за покупку спиртного, силовики превышают полномочия.

Кроме того, сам факт употребления спиртного "не образует состав правонарушения", поэтому задержания людей могут быть расценены как злоупотребление полномочиями, рассказала ранее "Кавказскому узлу" юрист московской правозащитной организации "Право-45" Юлия Федотова.