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07:29, 11 июля 2026

Участники акции в Вене потребовали предоставить убежище выходцам из Чечни

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты провели в Вене акцию у посольства Германии, во время которой потребовали от немецких властей предоставить убежище жителям Чечни, уехавшим из республики из-за угрозы политического преследования.

Как информировал "Кавказский узел", в европейских странах власти периодически принимают решения о высылке в Россию беженцев с Северного Кавказа, которые ищут убежище в Европе. Так, 24 июня стало известно, что из Литвы депортирован уроженец Чечни. Власти ему отказали в продлении статуса беженца, несмотря на то, что он прожил в стране легально более 20 лет.

10 июля группа активистов чеченской диаспоры провела в столице Австрии Вене акцию в поддержку беженцев с Северного Кавказа, ищущих убежище, сообщила правозащитница Роза Дунаева.

Акция прошла около здания посольства Германии. "Участники призвали немецкие власти обеспечить защиту, справедливость и безопасность чеченских просителей убежища и внимательно рассмотреть серьезные риски, с которыми они могут столкнуться в случае возвращения", – написала Дунаева 10 июля на своей странице в Facebook*.

Демонстранты призвали власти Германии соблюдать международные обязательства страны по защите прав человека, сказано в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что 23 марта стало известно, что искавший защиты в Эстонии выходец из Чечни, не получил надлежащей юридической помощи, был депортирован в Россию. У мужчины были основания опасаться за свою жизнь, отметили правозащитники.

16 июня стало известно, что художник из России Роберт Кузовков (псевдоним Семен Скрепецкий), который рисовал карикатуры на Рамзана Кадырова и Владимира Путина, застрелен в польском городе Бяла Подляска. Убийца произвел пять выстрелов в художника. 18 июня стало известно о задержании подозреваемого. Мужчина использовал грузинский паспорт. Его соседи по хостелу рассказали, что он говорил по-русски и знал азербайджанский язык. Источники назвали чеченцем задержанного по делу об убийстве Скрепецкого.

Напомним, власти Чечни в течение многих лет преследуют своих критиков за рубежом. В июле 2020 года блогеры из чеченской диаспоры, критиковавшие режим Кадырова, рассказали о регулярно поступающих угрозах. Они сообщили об этом после убийства в Австрии уроженца Чечни Мамихана Умарова, известного как "Анзор из Вены". "Кавказский узел" собрал истории устранения оппонентов Рамзана Кадырова в ЕС в справке "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

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Автор: "Кавказский узел"

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