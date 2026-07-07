Власти Чечни отчитались об отправке на Украину очередной группы бойцов

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Из аэропорта в Грозном в зону проведения специальной военной операции вылетела еще одна группа добровольцев, сообщили власти Чечни.

Как информировал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно рапортуют об отправке групп бойцов из республики в зону военной операции на Украине, предыдущий раз они опубликовали такой отчет 20 июня.

Из аэропорта Грозного в зону специальной военной операции направлены новая группа бойцов, численностью 120 человек, которые прошли курс подготовки. Перед отправкой перед бойцами с речью выступил председатель правительства Чечни Магомед Даудов, сообщил сегодня ночью на своей странице в Instagram* государственный телеканал "Грозный".

К посту прикреплен ролик, на котором показана группа бойцов, они выстроились около трапа самолета. Один из бойцов, который прибыл в Чечню из Абхазии, рассказал, что отряд прошел подготовку в Российском университете спецназа. Корреспондент телеканала уточнил, что бойцы проходили подготовку две недели.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что из республики с начала боевых действий было отправлено более 41 тысячи бойцов, причем почти половина из них – добровольцы. Однако данные про общее число отправленных из Чечни с 24.02.2022 года силовиков не учитывают числа выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. На фоне спекуляций на большом числе отправленных силовиков, с ноября 2022 года каждое свое сообщение об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем. При этом глава Чечни регулярно заявляет о том, что поток добровольцев не снижается и что проблем с их набором нет.

"Кавказский узел" также писал, что добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, 14 января 2025 года пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону военной операции вместо откупившихся от службы местных жителей. По данным правозащитников, в Чечне практикуется принуждение к подписанию контрактов, и силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших добровольцев из других регионов, которые будут заключать контракты вместо местных.

Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".