Младший сержант из Прохладного убит в военной операции

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На Украине убит младший сержант Юсуп Ниязов из Прохладного. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 426 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", ранее представители власти и силовики официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 425 бойцов из Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В военной операции на Украине убит младший сержант Юсуп Ниязов, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Прохладного.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 426 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 413 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

Семьям убитых бойцов поддержку от государства не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.