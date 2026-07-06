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10:06, 6 июля 2026

Четверо бойцов из Кабардино-Балкарии убиты в военной операции

Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Максим Курочкин, Сергей Трофимов, Денис Данченко и Илья Березин убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 425 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", представители власти и силовых ведомств ранее официально признали убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 421 бойца из Кабардино-Балкарии.

Семьям убитых бойцов поддержку от государства не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

Военной операции на Украине убиты военнослужащие Максим Курочкин, Сергей Трофимов, Денис Данченко и Илья Березин, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Прохладного.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 425 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 413 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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