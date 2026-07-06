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04:08, 6 июля 2026

Бывший глава района осужден в Волгоградской области за мошенничество с домами для сирот

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К 10 годам колонии строгого режима приговорил суд бывшего главу Еланского района Волгоградской области Дмитрия Литвинова за мошенничество при строительстве домов для детей-сирот.

Еланский районный суд Волгоградской области признал бывшего главу района Дмитрий Литвинова виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

Суд установил, что Литвинов с ноября 2020 года по март 2021 года вступил в сговор со знакомым индивидуальным предпринимателем, чье дело выделено в отдельное производство. Литвинов предложил предпринимателю построить в Елани четырехквартирные дома для детей-сирот в рамках областной программы, а затем заключить с ним госконтракты, пишет 4 июля "Высота 102".

Предприниматель выдвинул Литвинову условие, что тот должен подписать разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, несмотря на то, что они были построены с отступлением от проектной документации и с нарушением строительных норм. Бизнесмен пообещал Литвинову за это построить жилой дом по цене значительно ниже реальной стоимости.

Литвинов согласился. Его подчиненные, не знавшие о планах главы района, составили акты осмотра 18 объектов, не зафиксировав выявленные нарушения. После этого Литвинов подписал разрешения на ввод в эксплуатацию 15 жилых домов и согласовал подписание его заместителем разрешения еще на три объекта.

Ущерб от действий главы района бюджету Волгоградской области оценен в более чем 22 миллиона рублей. Чтобы скрыть свои действия, Литвинов обратился в банк за кредитом на строительство собственного дома, предоставив недостоверные документы с заниженной стоимостью - около 3,33 миллиона рублей, тогда как реальная стоимость его составляла 6,75 миллиона рублей. Таким образом сумма взятки, которую получил Литвинов, оценивается в 3,6 миллиона рублей.

Суд приговорил Литвинова к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 18 миллионов рублей. Ему также запрещено семь с половиной лет занимать должности, связанные с распорядительными функциями в органах местного самоуправления.

Суд также конфисковал в доход государства часть жилого дома в Елани, эквивалентную сумме взятки, и взыскал с Литвинова 22 миллиона рублей в счет возмещения причиненного преступлением ущерба.

Защита Литвинова приняла решение обжаловать приговор. Защита назвала приговор суда вызывающим, добавив, что обвинение во многом строится на претензиях, которые так и не нашли полного подтверждения во время разбирательств.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в Волгограде и в Волгоградской области сироты, которых власти должны обеспечить жильем, неоднократно ранее жаловались на нарушение своих жилищных прав. Так, 20 июня Елена Михайлова, которая воспитывалась в интернатах Дагестана и Волгограда, пожаловалась, что уже девять лет добивается от чиновников положенного ей по закону жилья. 9 июня житель Волгоградской области Максим Чадлев, являющийся сиротой, пожаловался, что на протяжении долгого времени чиновники не обеспечивают его жильем, которое положено ему по закону. 27 июня жительница Палласовки Сауле Сапарова пожаловалась, что чиновники выдали ей положенное по закону, как сироте, жилье, но оно непригодно для проживания из-за поврежденных стен и антисанитарии. С ее случаем поручил разобраться председатель Следкома России Александр Бастрыкин.

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Автор: "Кавказский узел"

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