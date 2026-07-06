Бывший глава района осужден в Волгоградской области за мошенничество с домами для сирот

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К 10 годам колонии строгого режима приговорил суд бывшего главу Еланского района Волгоградской области Дмитрия Литвинова за мошенничество при строительстве домов для детей-сирот.

Еланский районный суд Волгоградской области признал бывшего главу района Дмитрий Литвинова виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

Суд установил, что Литвинов с ноября 2020 года по март 2021 года вступил в сговор со знакомым индивидуальным предпринимателем, чье дело выделено в отдельное производство. Литвинов предложил предпринимателю построить в Елани четырехквартирные дома для детей-сирот в рамках областной программы, а затем заключить с ним госконтракты, пишет 4 июля "Высота 102".

Предприниматель выдвинул Литвинову условие, что тот должен подписать разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, несмотря на то, что они были построены с отступлением от проектной документации и с нарушением строительных норм. Бизнесмен пообещал Литвинову за это построить жилой дом по цене значительно ниже реальной стоимости.

Литвинов согласился. Его подчиненные, не знавшие о планах главы района, составили акты осмотра 18 объектов, не зафиксировав выявленные нарушения. После этого Литвинов подписал разрешения на ввод в эксплуатацию 15 жилых домов и согласовал подписание его заместителем разрешения еще на три объекта.

Ущерб от действий главы района бюджету Волгоградской области оценен в более чем 22 миллиона рублей. Чтобы скрыть свои действия, Литвинов обратился в банк за кредитом на строительство собственного дома, предоставив недостоверные документы с заниженной стоимостью - около 3,33 миллиона рублей, тогда как реальная стоимость его составляла 6,75 миллиона рублей. Таким образом сумма взятки, которую получил Литвинов, оценивается в 3,6 миллиона рублей.

Суд приговорил Литвинова к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 18 миллионов рублей. Ему также запрещено семь с половиной лет занимать должности, связанные с распорядительными функциями в органах местного самоуправления.

Суд также конфисковал в доход государства часть жилого дома в Елани, эквивалентную сумме взятки, и взыскал с Литвинова 22 миллиона рублей в счет возмещения причиненного преступлением ущерба.

Защита Литвинова приняла решение обжаловать приговор. Защита назвала приговор суда вызывающим, добавив, что обвинение во многом строится на претензиях, которые так и не нашли полного подтверждения во время разбирательств.

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