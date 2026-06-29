Пять пострадавших при ракетной атаке на Волгоград остаются в больницах

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Из больниц выписаны шесть человек, пострадавших при ракетной атаке на волгоградский завод ночью 27 июня.

Как писал "Кавказский узел", одна женщина погибла, еще один человек пропал без вести, а 11 человек получили ранения при ракетной атаке по производственному объекту в Краснооктябрьском районе Волгограда 27 июня. На следующий день, 28 июня, власти подтвердили гибель второго сотрудника предприятия - было найдено тело человека, ранее числившегося пропавшим.

В волгоградских больницах остаются пять человек, пострадавших в результате ракетной атаки на местное промышленное предприятие, сообщил региональный комитет здравоохранения.

По информации ведомства, шестеро пострадавших уже выписаны из больницы. Из пятерых пациентов, которые остаются в клинике, один переведен из реанимации в палату, еще один остается в реанимации.

"Его состояние стабильное. Остальные пострадавшие также находятся под медицинским наблюдением, их состояние средней степени тяжести", - информирует официальный Telegram-канал ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что как минимум три человека были задержаны после публикации в сети снятых ими записей ракетной атаки на Волгоград. В беседе с силовиками, которую разместили местные СМИ, задержанные принесли извинения.

В регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Волгоградской области, запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.