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Кавказский узел

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23:32, 29 июня 2026

Пять пострадавших при ракетной атаке на Волгоград остаются в больницах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из больниц выписаны шесть человек, пострадавших при ракетной атаке на волгоградский завод ночью 27 июня. 

Как писал "Кавказский узел", одна женщина погибла, еще один человек пропал без вести, а 11 человек получили ранения при ракетной атаке по производственному объекту в Краснооктябрьском районе Волгограда 27 июня. На следующий день, 28 июня, власти подтвердили гибель второго сотрудника предприятия - было найдено тело человека, ранее числившегося пропавшим. 

В волгоградских больницах остаются пять человек, пострадавших в результате ракетной атаки на местное промышленное предприятие, сообщил региональный комитет здравоохранения.

По информации ведомства, шестеро пострадавших уже выписаны из больницы. Из пятерых пациентов, которые остаются в клинике, один переведен из реанимации в палату, еще один остается в реанимации. 

"Его состояние стабильное. Остальные пострадавшие также находятся под медицинским наблюдением, их состояние средней степени тяжести", - информирует официальный Telegram-канал ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что как минимум три человека были задержаны после публикации в сети снятых ими записей ракетной атаки на Волгоград. В беседе с силовиками, которую разместили местные СМИ, задержанные принесли извинения.

В регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Волгоградской области, запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

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