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Кавказский узел

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18:51, 30 июня 2026

Региональный режим ЧС отменен в Туапсе

Пожар на НПЗ в Туапсе. 28 апреля 2026 г. Фото: https://www.instagram.com/p/DXtQI98jaN9/?img_index=1 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Губернатор Краснодарского края подписал распоряжение об отмене режима чрезвычайной ситуации, введенного в Туапсинском муниципальном округе после пожара на НПЗ и разлива нефтепродуктов. 

Как писал "Кавказский узел", режим чрезвычайной ситуации регионального характера был введен на территории всего Туапсинского муниципального округа 28 апреля, после крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе.

В Туапсе с 16 апреля по 1 мая после атак БПЛА произошли четыре пожара на нефтезаводе и морском терминале. Кроме того, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Об экологических последствиях атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Туапсе после разлива нефтепродуктов в апреле, снят с сегодняшнего дня. Соответствующее распоряжение подписал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 

“В настоящее время все работы по уборке прибрежной территории полностью завершены”, - подчеркивается в сообщении Оперштаба Кубани.

В середине июня  эколог, который проехал береговую линию Туапсинского округа, обнаружил на пляжах "Приморский" и диком пляже между Небугом и поселком Тюменский капли нефтепродуктов на камнях. Жители Туапсе также обратили внимание на загрязнение побережья нефтепродуктами в районе поселка пансионата "Южный" и потребовали от властей провести очистку пляжей. Кроме того, они сообщили, что с пляжа "Весна" до сих пор не вывезены мешки с собранным мазутом.

17 июня пользователи Telegram констатировали, что власти, которые отчитались о готовности пляжей Туапсе к сезону, вряд ли намерены продолжать очистку. 

Режим ЧС предусмотрен федеральным законом № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". В зависимости от уровня ЧС ввести режим могут глава города, района, губернатор, правительство России или президент страны. От уровня режима ЧС зависят возможности властей для выделения средств из бюджета в связи с ЧС, пояснила "Кавказскому узлу" в декабре 2024 года адвокат Мария Спасибухова.

О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

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Автор: "Кавказский узел"

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