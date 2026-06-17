Комментаторы в Telegram усомнились в готовности властей продолжать уборку пляжей Туапсе

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Власти отчитались о готовности пляжей Туапсе к сезону ии вряд ли намерены продолжать очистку, считают пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", на пляжах "Приморский" и диком пляже между Небугом и поселком Тюменский есть капли нефтепродуктов на камнях, пляжи Лермонтово, Агоя, Джубги и Шепси чистые, указал эколог, который проехал береговую линию Туапсинского округа. При этом он отметил малое число туристов на пляжах. Жители Туапсе обратили внимание на загрязнение побережья нефтепродуктами в районе поселка пансионата "Южный" и потребовали от властей провести очистку пляжей. Также они сообщили, что с пляжа "Весна" до сих пор не вывезены мешки с собранным мазутом.

От нефтепродуктов очищены все пляжи, кроме городских, на них работы продолжаются, сообщила администрация Туапсе, отчитавшись о последних приготовлениях к курортному сезону. Было анонсировано открытие 69 пляжей, в том числе 11 общего пользования. 9 июня глава округа уточнил, что в Туапсе этим летом примут отдыхающих 66 пляжей, в том числе 15 общего пользования.

Публикация о загрязнении пляжей собрала в Telegram-канале "Мой Туапсе" 9 комментариев.

Пользователи призвали обходиться собственными силами

"Можно брать с собой на пляж пакет и собирать замазученную гальку, надо понять, что власти больше ничего на пляжах делать не будут, вся надежда только на себя", - пишет Gut gud Waldemar.

"Денег нет на стрижку газонов а вы всё побережье почистить....", - указал Aksaray.

"Приморский пляж далёк до идеала! Замазученные кучи камней в центе Приморского пляжа никто не планирует убирать!" - возмутилась Татьяна М.

"В Анапе подняли хай на всю страну, быстро волонтеры понаехали и начальство зашевелились.Тут только и слышно море чистое ,сезон будет", - прокомментировал Lider).

"На видео вижу кучу водорослей", - не согласилась с автором видео Кристина Миля.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. 27 мая стало известно об очередном ударе по морпорту. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе".