×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:59, 14 июня 2026

Эколог заявил об остаточных пятнах нефтепродуктов в районе Туапсе

Пляж в Туапсе. Скриншот фото из Telegram-канала Романа Пукалова от 14.06.26, https://t.me/Roman_eco/1870.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На пляжах Приморский и диком пляже между Небугом и поселком Тюменский есть капли нефтепродуктов на камнях, пляжи Лермонтово, Агоя, Джубги и Шепси чистые, указал эколог, который проехал береговую линию Туапсинского округа. При этом он отметил малое число туристов на пляжах.

На пляжах Приморский и диком пляже между Небугом и поселком Тюменский есть капли нефтепродуктов на камнях, пляжи Лермонтово, Агоя, Джубги и Шепси чистые, указал эколог, который проехал береговую линию Туапсинского округа. При этом он отметил малое число туристов на пляжах.

Как писал "Кавказский узел", от нефтепродуктов очищены все пляжи, кроме городских, на них работы продолжаются, сообщила администрация Туапсе, отчитавшись о последних приготовлениях к курортному сезону. Было анонсировано открытие 69 пляжей, в том числе 11 общего пользования. 9 июня глава округа уточнил, что в Туапсе этим летом примут отдыхающих 66 пляжей, в том числе 15 общего пользования. Волонтеры продолжают уборку мазута в Тюменском и Небуге. На пляж "Приморский" в Туапсе выбросило боны в мазуте, а пляж бывшего пансионата "Весна" не очищен от мазута, несмотря на объявленное властями открытие курортного сезона.

Эколог директор природоохранных программ организации "Зеленый патруль"  Роман Пукалов посетил несколько пляжей в Туапсинском районе. "Целый день обследовали пляжи южнее города Туапсе. Впечатление двоякое", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Пукалов отметил, что "проделана огромная работа по уборке этих пляжей от нефтепродуктов", но подсохшие пятнышки нефтепродуктов на гальке ещё кое-где встретить можно".

Пляж Приморский, по его словам  практически чистый. 

"Если прямо задаться целью и искать камень с засохшим пятном нефтепродуктов, то можно найти. Но это уже совершенно другая картина по сравнению с ситуацией в конце апреля. Люди сегодня купаются и загорают на пляже. Никакого запаха нефтепродуктов нет. Я специально посидел на одном месте полчаса, чтобы почувствовать его. Нет. Не почувствовал. Воздух чистый, море чистое", - написал он, отметив, что отдыхающих на пляже мало.

В посёлке Агой один из самых чистых пляжей Туапсинского округа, считает Пукалов. "25 апреля 2026 г. гора Кадош и Киселёва скала защитили пос. Агой от проплывавших в море нефтепродуктов. В этот залив они не попали. А вот дальше к северу на диком пляже между Небугом и пос. Тюменский он был", - указал эколог.

За полтора месяца с пляжа вывезли тяжёлой техникой 40 тысяч мешков гальки с нефтепродуктами

Работы по очистке пляжей между Небугом и Тюменским закончены, сообщил Пукалов со ссылкой на  Андрея Черненко, руководителя волонтерского штаба в пос. Тюменский.

"50 дней работало здесь в среднем 70 человек в день спасателей и волонтеров. А на майские праздники и в два раза больше. По словам Андрея за полтора месяца с пляжа вывезли тяжёлой техникой 40 тысяч мешков гальки с нефтепродуктами", - указал Пукалов.

Он отметил, еще можно "найти капли нефтепродуктов на камнях, но воздух чистый".

В других сообщениях он указал, что пляжи Лермонтово, Шепси  и Джубги чистые.

Он также отметил, что туристов на пляжах Лермонтово и Шепси мало. "Народу на пляже чуть побольше, но, все равно, толпы нет", - написал Пукалов про Лермонтово.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. 27 мая стало известно об очередном ударе по морпорту. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
20:01, 14 июня 2026
Жители подтопленных домов Краснодара пожаловались на отсутствие помощи
Туристы отдыхают у моря, несмотря на работу техники. Скриншот фото мэрии Анапы от 14.06.26, https://t.me/anapaofficial/37696.
17:01, 14 июня 2026
Состояние пляжей Анапы стало основным вопросом комментаторов
Спецоперация на Украине. Скриншот видео https://function.mil.ru
08:54, 14 июня 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9250
Жители села Возрождение устанавливают мост через реку. Стоп-кадр из видео https://t.me/typodar/61193
06:58, 14 июня 2026
Геленджичане самостоятельно восстановили мост через реку
05:00, 14 июня 2026
Кубанские власти подали иск к таганрогскому авиазаводу
Персоналии
Владимиров Владимир Владимирович. Фото пресс-службы Президента России. http://kremlin.ru/news/19294
07:49, 14 июня 2026
Владимиров Владимир Владимирович
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
13:44, 12 июня 2026
Карапетян Самвел
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
11:54, 11 июня 2026
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Дорожные работы. Фото из Telegram-канала губернатора Ростовской области - https://t.me/Yuri_Slusar/5284
14 июня 2026, 09:53
Отчет Юрия Слюсаря о развитии туризма вызвал критику дончан

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
14 июня 2026, 00:02
Суд указал на необходимость повторного голосования на двух участках в Армении

Ализамин Салаев. Фото: https://www.turan.az/ext/news/2023/2/free/Social/ru/1344.htm
13 июня 2026, 08:33
Близкие Ализамина Салаева пожаловались на нарушение его прав в колонии

Ремонт водовода. Фото из телеграм-канала губернатора Ставропольского края - https://t.me/VVV5807/6568
13 июня 2026, 06:36
Отчет губернатора Ставрополья о ремонте водовода вызвал скепсис у местных жителей

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше