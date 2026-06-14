Эколог заявил об остаточных пятнах нефтепродуктов в районе Туапсе

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На пляжах Приморский и диком пляже между Небугом и поселком Тюменский есть капли нефтепродуктов на камнях, пляжи Лермонтово, Агоя, Джубги и Шепси чистые, указал эколог, который проехал береговую линию Туапсинского округа. При этом он отметил малое число туристов на пляжах.

На пляжах Приморский и диком пляже между Небугом и поселком Тюменский есть капли нефтепродуктов на камнях, пляжи Лермонтово, Агоя, Джубги и Шепси чистые, указал эколог, который проехал береговую линию Туапсинского округа. При этом он отметил малое число туристов на пляжах.

Как писал "Кавказский узел", от нефтепродуктов очищены все пляжи, кроме городских, на них работы продолжаются, сообщила администрация Туапсе, отчитавшись о последних приготовлениях к курортному сезону. Было анонсировано открытие 69 пляжей, в том числе 11 общего пользования. 9 июня глава округа уточнил, что в Туапсе этим летом примут отдыхающих 66 пляжей, в том числе 15 общего пользования. Волонтеры продолжают уборку мазута в Тюменском и Небуге. На пляж "Приморский" в Туапсе выбросило боны в мазуте, а пляж бывшего пансионата "Весна" не очищен от мазута, несмотря на объявленное властями открытие курортного сезона.

Эколог директор природоохранных программ организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов посетил несколько пляжей в Туапсинском районе. "Целый день обследовали пляжи южнее города Туапсе. Впечатление двоякое", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Пукалов отметил, что "проделана огромная работа по уборке этих пляжей от нефтепродуктов", но подсохшие пятнышки нефтепродуктов на гальке ещё кое-где встретить можно".

Пляж Приморский, по его словам практически чистый.

"Если прямо задаться целью и искать камень с засохшим пятном нефтепродуктов, то можно найти. Но это уже совершенно другая картина по сравнению с ситуацией в конце апреля. Люди сегодня купаются и загорают на пляже. Никакого запаха нефтепродуктов нет. Я специально посидел на одном месте полчаса, чтобы почувствовать его. Нет. Не почувствовал. Воздух чистый, море чистое", - написал он, отметив, что отдыхающих на пляже мало.

В посёлке Агой один из самых чистых пляжей Туапсинского округа, считает Пукалов. "25 апреля 2026 г. гора Кадош и Киселёва скала защитили пос. Агой от проплывавших в море нефтепродуктов. В этот залив они не попали. А вот дальше к северу на диком пляже между Небугом и пос. Тюменский он был", - указал эколог.

За полтора месяца с пляжа вывезли тяжёлой техникой 40 тысяч мешков гальки с нефтепродуктами

Работы по очистке пляжей между Небугом и Тюменским закончены, сообщил Пукалов со ссылкой на Андрея Черненко, руководителя волонтерского штаба в пос. Тюменский.

"50 дней работало здесь в среднем 70 человек в день спасателей и волонтеров. А на майские праздники и в два раза больше. По словам Андрея за полтора месяца с пляжа вывезли тяжёлой техникой 40 тысяч мешков гальки с нефтепродуктами", - указал Пукалов.

Он отметил, еще можно "найти капли нефтепродуктов на камнях, но воздух чистый".

В других сообщениях он указал, что пляжи Лермонтово, Шепси и Джубги чистые.

Он также отметил, что туристов на пляжах Лермонтово и Шепси мало. "Народу на пляже чуть побольше, но, все равно, толпы нет", - написал Пукалов про Лермонтово.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. 27 мая стало известно об очередном ударе по морпорту. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе".