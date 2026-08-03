Число погибших после атаки БПЛА близ Геленджика выросло до шести

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Трое погибших в поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком — дети. Пострадали еще 47 человек.

Как информировал "Кавказский узел", ранее сообщалось о четырех погибших и десяти раненых.

Число погибших при атаке БПЛА на Архипо-Осиповку под Геленджиком возросло до шести, трое из них - дети, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Глава Геленджика Алексей Богодистов в своем канале сообщил, что число пострадавших выросло до 47 человек. Губернатор края Кондратьев информировал о 17 госпитализированных в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.

В Краснодарском крае с сентября 2025 года действует запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Пять пострадавших после предыдущих атак дронов остаются в больницах

Медики продолжают лечение четверых пострадавших при атаке БПЛА на предприятие в поселке Волна в Краснодарском крае, совершенной 30 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

30 июля шесть человек пострадали, когда обломки БПЛА упали на территории портовой инфраструктуры, произошло возгорание.

Кроме того, еще один человек остается на лечении после атаки БПЛА на логистический центр Wildberries в Краснодаре, совершенной 22 июля. Ранее были выписаны из больницы двое пострадавших.

Напомним, что после атаки были госпитализированы четверо пострадавших, одна из них впоследствии умерла в больнице.