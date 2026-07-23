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01:04, 23 июля 2026

Инженер из Краснодара осужден по делу о госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодарском крае приговорил к длительному сроку заключения сотрудника местного предприятия, признав его виновным в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. 

Осужденному мужчине 62 года, он работал инженером на одном из предприятий топливно-энергетического комплекса Кубани. Основанием для преследования стали материалі ФСБ, вмененная ему статья о госизмене (275 УК России) предусматривает от двенадцати до двадцати лет лишения свободы. 

Согласно версии обвинения, краснодарец “негативно” относился  к политическому руководству России и был “противником СВО”. По этой причине он “инициативно вступил в сотрудничество с представителем украинских спецслужб” и передал ему координаты объектов нефтяной промышленности в Краснодарском крае. Переданные сведения включали служебную информацию, а также данные о числе сотрудников предприятий, их оснащенности и производственных мощностях, утверждает прокуратура. 

“Кроме того, по заданию куратора осужденный осуществлял визуальную разведку нефтехранилищ, а также техническую разведку работы сотовой и спутниковой связи в их районе, сведения о которых передавал куратору”, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. 

Дело мужчині рассматривал Краснодарский краевой суд. Сотрудничество краснодарского инженера с представителем Службы безопасности Украины продолжалось с марта 2024 года по июль 2025 года; в этот период он также фиксировал последствия атак на объекты нефтяной отрасли и замерял GPS-сигнал в районе военного аэродрома, сообщила Объединенная пресс-служба судов края. 

“Переданные сведения могли быть использованы при организации и совершении диверсионно-террористических актов”, - отмечается в публикации. 

Суд приговорил мужчину к 16 годам строгого режима с ограничением свободы на один год и штрафом в 200 тысяч рублей. Мобильные телефоны и ноутбук обвиняемого, а также принадлежавшие ему 23 тысячи рублей обращены в доход государства. 

Признал ли мужчина себя виновным, в сообщениях прокуратуры и суда не указано. Имена обвиняемых по статье о госизмене в картотеке Краснодарского краевого суда скрыты.

Инженера 1963 года рождения задержали в июле 2025 года, а об уголовном деле против него ФСБ сообщила только в конце апреля, отмечает со ссылкой на материалы уголовного дела “Медиазона”*. 

“На опубликованной ФСБ видеозаписи задержанный говорил, что нашел предложение о сотрудничестве с Украиной на YouTube, а его собеседника звали Виктор”, - указывает издание. 

В сообщении ФСБ от 30 апреля утверждалось, что мужчина передавал украинским спецслужбам данные об объектах не только на Кубани, но и в Ставропольском крае. 

"Кавказский узел" также писал, что Ставропольский краевой суд в начале июля признал 34-летнего гражданина России виновным в госизмене и приговорил его к 18 годам заключения. По версии прокуратуры, подсудимый был завербован в Киеве, а мотивом его сотрудничества с украинской разведкой стали “неприязнь к действующей власти”. 

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Автор: "Кавказский узел"

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