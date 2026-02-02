×

Кавказский узел

01:55, 2 февраля 2026

Приостановлена работа трех аэропортов Северного Кавказа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Для обеспечения безопасности полетов приостановлена работа аэропортов Владикавказа, Грозного и Магаса. По данным Минобороны России, над территорией Чечни сбит беспилотник.

Как писал "Кавказский узел", 22 января Росавиация вводила ограничения на полеты в аэропортах Грозного, Магаса, Владикавказа и Волгограда, режим беспилотной опасности действует также в Кабардино-Балкарии, Дагестане и на Ставрополье.

Около 23.00 мск 1 февраля в аэропортах Грозного (Северный), Владикавказа (Беслан) и Магаса введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, сообщает телеграм-канал "Говорит Росавиация".

В аэропортах Магаса, Владикавказа и Грозного рейсов до сегодняшнего утра нет, все вчерашние вечерние рейсы вылетели и прилетели по расписанию.

В Северной Осетии введен режим беспилотной опасности, сообщил глава региона Сергей Меняйло, который также добавил, что возможны замедления мобильной связи и интернета.

По данным министерства обороны Российской Федерации, за период с 18.00 до 23.00 мск 1 февраля над регионами России уничтожено 23 беспилотника, летящих со стороны Украины. В своем телеграм-канале ведомство уточнило, что 12 БПЛА сбиты над Краснодарским краем, по одному беспилотнику - над Ставропольским краем и Чечней, еще пять - над Азовским морем.

В Краснодарском крае из-за атаки БПЛА выбити окна в нескольких квартирах многоэтажного дома. Обломки дрона упали в Красноармейской районе, они обнаружены на территории частного дома в хуторе Трудобеликовском, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Атаки БПЛА на территорию Чечни участились, с начала декабря 2025 года были зафиксированы уже четыре атаки беспилотников. 2 декабря четыре беспилотника были сбиты над территорией Чечни. Как утверждают оппозиционные чеченские Telegram-каналы, в ту ночь дроны поразили военные объекты в Гудермесе и Ачхой-Мартане, но официальные власти этого не признавали. 5 декабря несколько этажей одной из башен в деловом центре "Грозный-Сити" были повреждены в результате взрыва, этот факт Рамзан Кадыров признал. Подробнее об объектах, подвергшихся атаке, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Атаки беспилотников на Чечню". 

Автор: "Кавказский узел"

