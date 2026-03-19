Атаки дронов зафиксированы в Таганроге и Невинномысске

Власти Ростовской области и Ставропольского края не сообщили о пострадавших.

Как писал "Кавказский узел", в результате атаки беспилотников в Краснодаре в ночь с 17 на 18 марта погиб один человек. Были повреждены медцентр, ресторан, 11 квартир в нескольких жилых домах.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке беспилотников Таганроге. «В результате падения обломков дрона повреждено остекление окна в одной из квартир жилого дома», - написал Слюсарь в своем телеграм-канале. По его словам, пострадавших нет.

Промышленные объекты стали объектом налета беспилотников в Ставропольском крае. "Силы ПВО отражают атаку вражеских БПЛА, нацеленную на промзону Невинномысска", - сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что власти Славянска-на-Кубани выплатили более 5,3 миллиона рублей жителям, чье имущество было повреждено в результате атак БПЛА в ноябре и декабре прошлого года.