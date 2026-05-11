Кавказский узел

19:36, 11 мая 2026

Власти Канады ввели санкции против матери Рамзана Кадырова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пять российских компаний и 23 физических лиц из России, в том числе мать главы Чечни Аймани Кадырова, попали в санкционный список Канады. Причиной канадские власти назвали "идеологическую обработку и милитаризацию украинских детей российскими властями".

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2025 года мать главы Чечни Рамзана Аймани и фонд имени Ахмата Кадырова были включены в санкционный список Великобритании. 

Власти Канады ввели санкции в отношении 23 физических и пяти юридических лиц из России, сообщило сегодня правительство Канады. 

В сводный санкционный список попала, в том числе, мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова, она значится в нем под номером 1595. Сам список опубликован на сайте МИД Канады, последнее обновление в нем датировано 8 мая.

Объясняя причину включения Аймани Кадыровой в список, канадское правительство заявило, что она "причастна к незаконной депортации или принудительному перемещению, идеологической обработке и милитаризации украинских детей российскими властями". 

“Канада призывает российские власти немедленно вернуть украинских детей в их общины и выполнить свои международно-правовые обязательства”, – говорится в пресс-релизе. 

24 августа 2023 года Минфин США ввел санкции в отношении матери главы Чечни Аймани Кадыровой и внес изменения в запись, размещенную на сайте информацию о региональном общественном фонде имени Ахмата Кадырова, который уже находился под санкциями Соединенных Штатов. Рамзан Кадыров назвал санкции "безболезненными".

24 июня 2024 года Евросоюз включил Аймани Кадырову и фонд Кадырова в санкционный список. Рамзан Кадыров заявил, что санкции лишь подтверждают заслуги матери. В феврале 2024 года министерства иностранных дел Австралии и Новой Зеландии обновили санкционный список, включив в него Аймани Кадырову. Глава Чечни тогда сказал, что санкции связаны с тем, что его мать вывозила детей из зоны боевых действий на Украине.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Автор: "Кавказский узел"

