Кавказский узел

15:02, 11 мая 2026

Митрополит Шио избран главой Грузинской православной церкви 

Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио получил 22 голоса членов синода, два других кандида – по девять и семь голосов.

Как писал "Кавказский узел", 28 апоеля митрополит Шио набрал 20 голосов на Священном синоде Грузинской православной церкви, где избирались кандидаты на патриарший престол. По семь голосов набрали митрополиты Иов и Григол.

 Католикос-Патриарх Илия II  был похоронен в Тбилиси на пятый день общенационального траура. Все это время в стране были отменены развлекательные мероприятия, а к гробу главы Церкви круглосуточно непрерывным потоком шли люди.

Сегодня расширенный собор Грузинской православной церкви избрал местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Сенакского и Чхороцкусского Шио (Элизбара Муджири) новым Католикосом-Патриархом всея Грузии, сообщает изданиt Грузия online. За  кандидатуру Шио проголосовали 22 члена священного синода. Митрополит Урбнисский и Руисский Иов (Элгуджа Акиашвили) получил — девять голосов, а митрополит Потисский и Хобский (Гурам Бербичашвили)— семь. Еще один голос был аннулирован уточняет Sputnik Грузия.

Процедура избрания патриарха прошла в присутствии почти 1 200 представителей епархий. Для избрания кандидатам необходимо было набрать минимум 20 из 39 голосов членов Синода цитировало слова представителя патриархии дьякон Андриа Джагмаидзе издание Interpressnews.

57-летний митрополит Шио Муджири девять лет считался официальным преемником Илии II, говорится в материале «Кавказского узла» «Грузинская церковь выбирает патриарха: хрупкое большинство и структурный раскол», подготовленной на основе публикации JAMnews. Он родился в Тбилиси, получил консерваторское образование как виолончелист, принял монашество в монастыре Шиомгвиме, а затем долгое время провел в Москве. Там он был настоятелем храма грузинской общины и учился в структурах Русской православной церкви.  «Митрополит Шио часто повторяет постулаты российского консервативного нарратива. Если посмотреть серию его проповедей о роли женщины и сравнить с тем, что происходит в Русской церкви, станет видно, что это практически идентично», – считает теолог Мириан Гамрекелашвили. 

В 2017 году незадолго до назначения Шио местоблюстителем в Грузию приезжал митрополит Иларион Алфеев – близкий соратник патриарха Кирилла и тогдашний глава внешнеполитического ведомства Русской православной церкви. Связь между этим визитом и назначением Шио остается на уровне предположений, а патриархия ее категорически отрицает. Позже сам Алфеев оказался в сложном положении: в 2022 году его сняли с должности, а в 2024-м, на фоне скандала, связанного с имуществом и шантажом, временно отстранили от управления Будапештской епархией.

В 2023 году в крови Шио обнаружили тяжелые металлы. Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на умышленное убийство. Расследование до сих пор продолжается.

Напомнмим, что ранее в Грузии был объявлен национальный траур в связи со смертью патриарха Илии II 17 марта. Илия II (04.01.1933 - 17.03.2026) - католикос-патриарх всея Грузии,  занимал этот пост 49 лет, архиепископ Мцхетский и Тбилисский. В миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом"

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
