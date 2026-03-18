Национальный траур объявлен в Грузии в связи со смертью патриарха Илии II

В возрасте 93 лет скончался католикос-патриарх всея Грузии Илия II, в стране объявлен национальный траур.

17 марта скончался католикос-патриарх всея Грузии Илия II.

Состояние здоровья 93-летнего католикоса резко ухудшилось в ночь на 17 марта, его доставили в Кавказский медицинский центр с массивным внутренним кровотечением. Была проведена эндоскопическая операция, после чего глава церкви находился в критически тяжелом состоянии на ИВЛ, пишут "Новости-Грузия".

По словам министра здравоохранения Грузии Михаила Сарджвеладзе, все началось с язвы желудка, после "соответствующих манипуляций" последовала полиорганная недостаточность, отказ легких, сердца и почек. Кроме того, у Илии II резко упало артериальное давление. "Это величайшая трагедия, потеря. Грузия с завтрашнего дня будет другой", - приводит его слова издание.

Официальное заявление по поводу смерти патриарха сделал местоблюститель патриаршего престола, митрополит Шио Муджири. "Он был эпохальной личностью, огромной потерей для всей Православной Церкви во всем мире. Я хотел бы выразить свои соболезнования каждому грузину, всей Грузии, нашей Церкви и всему христианству. Он создал целую эпоху. Очень трудно говорить о нем в нескольких словах, мы говорим о таком великом человеке. Через него, его заслугами, Бог вновь обратил Грузию к истинной вере, он был великим строителем нашей Церкви, как в буквальном, так и в переносном смысле, и наша скорбь велика", - заявил он.

Тело католикоса сегодня будет перенесено в кафедральный собор Святой Троицы - Самеба, сообщил глава службы по связям с общественностью Патриархии, протоиерей Андрия Джагмаидзе.

Правительство Грузии объявило национальный траур, по всей стране на административных зданиях будут приспущены до половины мачты государственные флаги, сообщает "Грузия-онлайн".