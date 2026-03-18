×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:47, 18 марта 2026

Национальный траур объявлен в Грузии в связи со смертью патриарха Илии II

Илия II, фото: патриархия Грузии. patriarchate.ge

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В возрасте 93 лет скончался католикос-патриарх всея Грузии Илия II, в стране объявлен национальный траур.

17 марта скончался католикос-патриарх всея Грузии Илия II.

Состояние здоровья 93-летнего католикоса резко ухудшилось в ночь на 17 марта, его доставили в Кавказский медицинский центр с массивным внутренним кровотечением. Была проведена эндоскопическая операция, после чего глава церкви находился в критически тяжелом состоянии на ИВЛ, пишут "Новости-Грузия".

По словам министра здравоохранения Грузии Михаила Сарджвеладзе, все началось с язвы желудка, после "соответствующих манипуляций" последовала полиорганная недостаточность, отказ легких, сердца и почек. Кроме того, у Илии II резко упало артериальное давление. "Это величайшая трагедия, потеря. Грузия с завтрашнего дня будет другой", - приводит его слова издание.

Официальное заявление по поводу смерти патриарха сделал местоблюститель патриаршего престола, митрополит Шио Муджири. "Он был эпохальной личностью, огромной потерей для всей Православной Церкви во всем мире. Я хотел бы выразить свои соболезнования каждому грузину, всей Грузии, нашей Церкви и всему христианству. Он создал целую эпоху. Очень трудно говорить о нем в нескольких словах, мы говорим о таком великом человеке. Через него, его заслугами, Бог вновь обратил Грузию к истинной вере, он был великим строителем нашей Церкви, как в буквальном, так и в переносном смысле, и наша скорбь велика", - заявил он.

Тело католикоса сегодня будет перенесено в кафедральный собор Святой Троицы - Самеба, сообщил глава службы по связям с общественностью Патриархии, протоиерей Андрия Джагмаидзе. 

Правительство Грузии объявило национальный траур, по всей стране на административных зданиях будут приспущены до половины мачты государственные флаги, сообщает "Грузия-онлайн".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Все блоги
Показать больше