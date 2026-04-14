10:18, 14 апреля 2026

Число эвакуированных из Ирана в Азербайджан превысило 3,5 тысячи

Эвакуация людей из Ирана в Азербайджан. Фото: https://minval.az/news/124520122

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После начала боевых действий в Иране эвакуированы в Азербайджан 3505 человек, в том числе 613 граждан Азербайджана, 374 россиянина и 21 гражданин Грузии.

Как писал "Кавказский узел", к 4 апреля из Ирана в Азербайджан в общей сложности были эвакуированы 3297 человек, в том числе 572 гражданина Азербайджана, 354 россиянина и 19 граждан Грузии.

28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

Флаг Азербайджана на фоне Баку. Иллюстрация создана
13:57 23.03.2026
Война на Ближнем Востоке принесла политические и экономические выгоды Азербайджану
Азербайджан усилил свою транспортно-логистическую, энергетическую и дипломатическую роль, а ослабление Ирана открывает новые перспективы для стратегических проектов и международного влияния.

К 10 часам по местному времени (09.00 мск) 11 апреля из Ирана в Азербайджан эвакуированы 3505 человек, в том числе 613 граждан Азербайджана, сообщает AПA.

Также эвакуированы 374 гражданина России и 21 гражданин Грузии, пишет сегодня Trend.

Граждан Китая больше всего среди эвакуированных (736 человек). Также из Ирана вывезены граждане Индии, Бангладеш, Таджикистана, Пакистана, Индонезии, Омана, Алжира, Италии, Германии, Канады, Испании, Франции и других государств, информирует агентство.

164 сотрудника АЭС "Бушер" были эвакуированы 27 марта из Ирана через территорию Армении, они вылетели в Москву. С начала обострения ситуации на ближнем Востоке через Армению вывезены 327 граждан России. 4 апреля стало известно, что после удара вблизи АЭС "Бушер", в результате которого погиб охранник станции, 198 россиян отправлены в сторону Армении.

Напомним, 5 марта в результате атаки дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека. Ильхам Алиев назвал атаку "преднамеренным терактом Ирана". Однако 8 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил Алиева, что Иран не имеет отношения к атаке. После этого власти Азербайджана отменили ограничения на перевозку грузов через границу с Ираном, а 10 марта из Баку в Иран были отправлены первые 30 тонн гуманитарной помощи.

Вторая партия гумпомощи была отправлена из Азербайджана в Иран 18 марта, а третья – 4 апреля, груз состоял из 200 тонн продовольствия, лекарств и медицинских принадлежностей.

Кроме того, 9 марта власти Азербайджана отменили ограничения на перевозку грузов через границу с Ираном, введенные в день атаки БПЛА на Нахичевань. Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" объявила о возобновлении регулярных полетов между Баку и Нахичеванью, приостановленных 5 марта. "Восстановление полетов означает, что безопасность авиасообщения гарантируется. Видимо, иранская сторона предоставила такие заверения", - пояснил "Кавказскому узлу" бакинский политолог.

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом". Также на "Кавказском узле" опубликована хроника войны в Иране.

Автор: "Кавказский узел"

