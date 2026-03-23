Война на Ближнем Востоке принесла политические и экономические выгоды Азербайджану

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджан усилил свою транспортно-логистическую, энергетическую и дипломатическую роль, а ослабление Ирана открывает новые перспективы для стратегических проектов и международного влияния.

Как писал "Кавказский узел", возможности быстрого увеличения добычи и экспорта газа в Азербайджане ограничены мощностями действующих месторождений и Южного газового коридора, но в ближайшие годы Евросоюз может обеспечить свою энергетическую устойчивость участием в азербайджанских проектах, в том числе в "зеленой энергетике".

Азербайджан дистанцируется от сторон конфликта на Ближнем Востоке, обеспечивает стабильную прокачку нефти по своей территории и рассчитывает получить прибыль от роста мировых цен на это сырье, указали ранее аналитики.

По мнению редактора Аналитической службы Turan Шахина Гаджиева, экономические геополитические последствия для Азербайджана нынешней военной эскалации будут зависеть от итога конфликта.

“Очевидные выгоды для Азербайджана заключаются в возросшем его транспортно-логистическом значении. Это прежде всего, самый безопасный путь эвакуации иностранных граждан из Ирана. Во-вторых, Азербайджан - стал альтернативным воздушным коридором между Азией и Европой. В-третьих, еще более возросла энергетическая значимость Азербайджана как поставщика углеводородов на фоне резкого роста мировых цен на нефть и газ”, - сказал эксперт в беседе с корреспондентом “Кавказского узла”.

На его взгляд, в случае сохранения в Ирану клерикального режима, пусть даже в ослабленном виде, политическое, транспортное и энергетическое значение Азербайджана для ЕС и в целом Запада еще более усилится. “Повысится транзитное значение Азербайджана как безопасного коридора между Востоком и Западом. Фактически это будет единственным безопасным коридором. События последних недель в Персидском заливе и угроза иранских прокси в Йемене будут создавать потенциальные риски для перевозок через Суэцкий канал”, - сказал Гаджиев.

Ослабленный Иран будет ограничен в возможностях препятствовать строительству Транскаспийского газопровода из Туркменистана в Азербайджан и далее в Европу, если стороны примет такое решение, считает Гаджиев. Он также обратил внимание на то, что Израиль нанес уже сокрушительный удар по ВМС Ирана на Каспии, лишив таким образом потенциала бить по нефтегазовым платформам Азербайджана с моря.

По мнению Гаджиева, растущая энергетическая и геополитическая значимость Азербайджана будет способствовать потеплению отношений между Брюсселем и Баку и уменьшением внимания европейцев к вопросам прав человека в Азербайджане.

Бывший сотрудник информационно-аналитического управления минобороны Азербайджана Азад Исазаде считает, что военная эскалация на Ближнем Востоке открывает доступ Азербайджану к политическим и экономическим дивидендам.

“На фоне войны резко возросли цены на нефть и газ и Азербайджан как экспортер этих углеводородов оказался в выигрыше. Более того, нынешняя ситуация повысила энергетическую значимость на перспективу, причем не только как к производителю нефти и газа, но и потенциальному экспортеру зеленой энергии. Кроме того, возросла значимость Азербайджана как воздушного коридора. В условиях военной эскалации на Ближнем Востоке маршруты авиаперевозок сместились на Южный Кавказ, Азербайджан. Самолеты не только летают через Азербайджан, но многие совершают дозаправку в Баку. Кроме того, все самолеты из Баку вылетают переполненными, из-за большого спроса в связи с эвакуацией иностранцев из Ирана. Многие государства на уровне глав правительств, МИД обращались к Баку за просьбой о содействии в эвакуации. И Азербайджан несмотря на закрытые сухопутные границы обеспечил переход иностранцам. Сегодня Азербайджан оказал поддержку иностранным государствам в вывозе иностранных государств, завтра Баку уверенно может обращаться за поддержкой к этим странам в голосованиях по тем или иным вопросам в международных и региональных организациях”, - сказал Исазаде.

На его взгляд, учитывая партнерские отношения Азербайджана с Израилем и США, с арабскими государствами, и в то же время нормальные связи с одной из ветвей иранской власти, и, в частности, президентом Масудом Пезешкианом, Баку в случае необходимости может сыграть посредническую роль в урегулировании конфликта или по крайней мере, предоставить площадку для переговоров.

По мнению политического обозревателя Тапдыга Фархадоглу, Азербайджан уже извлекает геополитические выгоды из военного кризиса на Ближнем Востоке. “Азербайджан получил политическую поддержку международного сообщества, когда с территории Ирана прилетели дроны в Нахичеванскую автономной республику. Представители более 70 государств мира заявили об осуждении этих ударов и выразили солидарность в Баку”, - сказал эксперт .

Значимым событием он назвал визит в Азербайджан, несмотря на войну у южный границ страны президента Совета ЕС Антонио Кошты. Аналитик особо обратил внимание на то, что Алиев и Кошта подписали совместное заявления, продемонстрировав курс на расширение связей и доведения их до уровня стратегического партнерства.

“Интересно, что в этом программном документе не упоминалась тема прав человека и демократии. Исключение этой темы из повестки двустороннего партнерства безусловно успех для официальный Баку, который многие годы выражал недовольство заявлениями из Брюсселя, касающимися вопросов прав человека и демократии, которые Азербайджан считает своим внутренним делом”, - подчеркнул Фархадоглу.

На его взгляд, ослабление Ирана в результате войны приведет к снижению его возможностей оказывать давление на Баку. «Иран десятилетия играл деструктивную роль в регионе. Тегеран торпедировал выработку правового статуса Каспия. В итоге, Конвенция была принята в рамочной форме, и вопрос о делимитации дна моря между Ираном и Азербайджаном остался открытым. Пользуясь этим, Иран препятствует Азербайджану вести разработку перспективных нефтяных структур на юге Каспия. В 2001 году военное судно Ирана открыто угрожало исследовательскому кораблю Азербайджана вести разведку на структурах «Араз-Алов-Шарг» и вынудило покинуть зону. Теперь, конечно у иранцев рычагов давления станет по меньше, тем более после разгрома их каспийского флота», - сказал аналитик.

