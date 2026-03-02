×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
19:35, 2 марта 2026

Аналитики сочли прагматичной позицию Баку по отношению к конфликту в Иране

Флаги Ирана и Азербайджана, и момент атаки Ирана на Израиль. Коллаж "Кавказского Узла". Фото: телеграм-канал "Подъем"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджан дистанцируется от сторон конфликта на Ближнем Востоке, обеспечивает стабильную прокачку нефти по своей территории и рассчитывает получить прибыль от роста мировых цен на это сырьё.

Как писал "Кавказский узел",  ранее на фоне обострения отношений между Ираном и США Баку заявил об отказе предоставлять свою территорию для нанесения удара по соседней стране, а президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность способствовать снижению напряжённости.

2 марта Ильхам Алиев выразил соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи со смертью верховного лидера республики Али Хаменеи в первые часы военной операции, сообщалось на официальном сайте главы государства.

Азербайджан занял нейтральную позицию в отношении военной эскалации на Ближнем Востоке, и это отвечает интересам безопасности страны, считает обозреватель Тапдыг Фархадоглу.

«Потенциальная война у южных границ страны несёт в себе определённые риски для Азербайджана. Поэтому республика стремится максимально обезопасить себя. В связи с этим официальный Баку дистанцируется от конфликта и подчёркнуто не поддерживает ни одну из сторон противостояния», — сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, соболезнования Алиева иранской стороне в связи с гибелью лидера страны продемонстрировали приверженность Баку дипломатическому урегулированию конфликта и дали понять, что Азербайджан не поддерживает военные способы решения проблем. «Это, с одной стороны, соответствует нормам международного права. С другой стороны, Азербайджан географически зажат между Ираном и Россией, и его возможное вхождение в военный лагерь против них чревато катастрофическими последствиями. Кроме того, Азербайджан стал одним из немногих безопасных коридоров, через который граждане третьих стран покидают Иран», — отметил Фархадоглу.

не более чем протокольная вежливость

Соболезнования Алиева — «не более чем протокольная вежливость», считает сотрудник аналитической службы Turan Шахин Гаджиев. «Послание Алиева отражает нейтральную позицию Азербайджана. В противном случае республика могла бы подвергнуться военным ударам со стороны Ирана, как это произошло с богатыми нефтяными ресурсами монархиями Персидского залива. Такой нейтралитет устраивает Запад. На фоне неминуемых перебоев с поставками нефти на мировой рынок в связи с угрозами движению танкеров в Ормузском проливе и ударами по нефтяным объектам на Аравийском полуострове прокачка нефти из Азербайджана продолжается в обычном режиме и может быть увеличена. В случае серьёзных срывов поставок азербайджанской нефти цены на мировом рынке могли бы подняться ещё выше», — считает аналитик.

«Иран хотел бы, чтобы Азербайджан поддержал его. Однако в нынешних реалиях, когда лишь немногие страны выразили Тегерану поддержку — и то преимущественно моральную, — Ирану приходится довольствоваться тем, что Баку не предоставил свою территорию для ударов по ИРИ», — отметил Гаджиев.

«Я выражаю благодарность государству и народу Азербайджана за проявленную в этот трудный период солидарность и направленные соболезнования. Послание президента Ильхама Алиева президенту Масуду Пезешкиану было широко известно», — цитирует посла Ирана в Азербайджане Муджтабу Демирчилу агентство АПА.

Жители Азербайджана за развитием событий  следят с пристальным вниманием, отметил правозащитник, пожелавший остаться неназванным.

«Общество условно можно разделить на три группы. Наиболее многочисленная занимает нейтральную позицию и поддерживает курс правительства, радуясь тому, что война не затронула страну. Этот нарратив активно транслируется и провластными медиа. Есть те, кто желает скорейшего падения иранского режима и провозглашения независимости Южного Азербайджана. Есть и сторонники режима аятолл, однако это преимущественно религиозные шииты, которые не решаются на публичные акции. В последние годы власти проводили репрессии против шиитских религиозных активистов, обвиняя их в связях с Ираном», — сказал собеседник.

"Ослабленный Иран не сможет оказывать на Баку давление"

Ослабление Ирана в результате ударов США и Израиля соответствует интересам Азербайджана, считает Тапдыг Фархадоглу. «Иран с самого начала настороженно относился к существованию независимого Азербайджана, видя в нём притягательную силу для этнических азербайджанцев Ирана. В 1992 году Тегеран взял на себя посредничество в карабахском конфликте, однако эта миссия завершилась для Азербайджана потерей города Шуша. Иран создавал препятствия для разработки Азербайджаном нефтегазовых месторождений на Каспии. До сих пор Тегеран не признаёт принцип секторального разделения дна Каспийского моря, хотя остальные прибрежные государства его приняли. Ослабленный Иран уже не сможет оказывать на Баку прежнее давление», — отметил эксперт.

Власти Азербайджана заинтересованы в ослаблении режима в Тегеране, однако опасаются распространения в стране опыта массовых протестов, начавшихся в Иране в конце 2025 года. При этом положение иранских азербайджанцев существенно не улучшится ни при сохранении действующей власти, ни в случае смены режима, ранее указывали аналитики.

азербайджанцы в Иране занимают выжидательную позицию

По его мнению, иранские азербайджанцы могут поддержать новую власть, если она консолидируется вокруг нынешнего президента Масуда Пезешкиана. «Дело не только в его этническом происхождении. Он считается одним из наиболее либерально настроенных политиков в иранской элите и выступает за перемены. Сейчас азербайджанцы в Иране занимают выжидательную позицию. Во время январских протестов о себе как о лидере сопротивления заявил сын последнего шаха Ирана. Однако именно династия Пехлеви усилила персидский национализм и пыталась пересмотреть историю, минимизируя азербайджанское культурное и политическое наследие», — сказал Фархадоглу.

При Пезешкиане отношения между Баку и Тегераном улучшились, отметил эксперт. «Пезешкиан, в отличие от ряда других иранских политиков, не выступал против проекта Зангезурского коридора. Теперь Иран вряд ли будет в состоянии активно препятствовать реализации этого маршрута», — считает он.

В августе 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

Военная эскалация пока напрямую не отразилась на жителях Азербайджана.

«Ближайшие удары наносятся по военным объектам в районе Тебриза — это не менее 300 километров от азербайджанской границы. Кроме того, сухопутная граница между Азербайджаном и Ираном закрыта уже шесть лет, и активных трансграничных контактов между жителями нет», — отметил эксперт.

Сухопутные границы Азербайджана с соседними государствами продолжают оставаться закрытыми в связи с карантинным режимом, введенным еще в 2020 году в связи с пандемией COVID-19, и пересечение границы допускается в особых случаях с разрешения властей страны.

Из-за военных действий приостановлены автобусные рейсы между Баку и Нахичеванской Автономной Республикой. При этом сохраняется авиасообщение; при необходимости вводятся дополнительные рейсы, которые дотируются государством и остаются относительно доступными по цене.

высокие цены на нефть не будут держаться долго

По мнению главы Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхама Шабана, военная эскалация на Ближнем Востоке привела к росту мировых цен на нефть, что отвечает интересам Азербайджана.

«Однако этот эффект может быть кратковременным. Показатели государственного бюджета Азербайджана рассчитаны исходя из цены 65 долларов за баррель. Любая более высокая цена выгодна стране. В то же время Азербайджан экспортирует около 550 тысяч баррелей нефти в сутки, что сравнительно немного. Кроме того, конфликт вряд ли будет длительным, поэтому высокие цены на нефть не будут держаться долго», — сказал Шабан.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

