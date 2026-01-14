×

14:15, 14 января 2026

Аналитики указали на последствия протестов в Иране для официального Баку 

Акция протеста. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Азербайджана заинтересованы в ослаблении режима в Тегеране, но опасаются распространения опыта массовых протестов в Азербайджане. При этом положение иранских азербайджанцев существенно не улучшится как при сохранении, так и в случае смены режима в Тегеране.

Как писал "Кавказский узел", отношения Баку и Тегерана остаются напряженными. Так, в январе 2025 года временный поверенный в делах Ирана был вызван в азербайджанский МИД, где ему был выражен протест в связи с прозвучавшими на иранском телевидении оскорблениями в адрес президента Ильхама Алиева. Обострение отношений двух стран наблюдалось также на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря 2025 года, они начались из-за недовольства экономической ситуацией в стране, сообщает РБК. Согласно данным на сайте правозащитной организации Human Rights Activist News Agency, при подавлении протестов к 12 января погибли 646 человек, в том числе 133 сотрудника службы безопасности, арестовано более 10 тысяч участников акций. Другая правозащитная организация, Iran Human Rights, сообщает о 648 погибших протестующих.

Всемирный конгресс азербайджанцев (ВКА) осудил подавление в Иране протестов населения силовыми методами, выразив обеспокоенность за судьбу этнических азербайджанцев этой страны. Вместе с тем, ВКА осудил «пропаганду» в Иране направленную на возрождение монархической власти Пехлеви. ВКА в сегодняшнем заявлении высказался за решение проблем, в том числе обеспечение этнических прав азербайджанцев в рамках действующей Конституции страны. 

"Мы надеемся, что в Иране будут признаны права человека, демократия, свобода слова, право говорить на национальном языке, право на образование и право на свободу прессы, что статья 15 Конституции Ирана наконец вступит в силу, и что азербайджанские тюрки и другие народы, проживающие в Иране, также смогут осуществлять свои национальные и культурные права", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" председатель ВКА, глава партии Гражданской солидарности Азербайджана Сабир Рустамханлы. 

По мнению бакинского аналитика Тофига Тюркеля, происходящее в Иране вызывает повышенный интерес в Азербайджане.

"Азербайджанцы по численности являются одним из самых многочисленных народов в Иране, их численность, по разным данным составляет от 25 до 40 млн человек. Но несмотря на это, этнические и культурные права азербайджанцев ущемлены. Они не имеют возможности учиться на родном языке, не имеют не только национальной, но и культурной автономии. С этой точки зрения, политика тегеранского режима противоречит интересам азербайджанцев этой страны. Однако и при шахском режиме азербайджанцы были ущемлены. Поэтому перспектива возрождения династии Пехлеви в Иране вызывает настороженность у иранских азербайджанцев. У всех на памяти, как отец претендующего на политическое лидерство в Иране принца Реза Пехлеви Мохаммед Реза Пехлеви потопил в крови объявленную в Иране в 1945-1946 гг. Азербайджанскую Республику и ее правительство", - отметил Тюркель. 

Иранским азербайджанцам хочется видеть официальную позицию Баку о революции в Иране, указал автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона". "Позиция Баку важна для наших соотечественников там, поднимающих флаги АР с риском для своей жизни" - указал он отметив, что четкая политическая поддержка азербайджанцев Ирана может иметь тяжелые последствия для Азербайджана, если протесты будут подавлены"Такой вариант развития событий остается. По этой причине официальный Баку молчит. <...> Баку заявлял свое гневное отношение к убийствам азербайджанцев в России и Армении. В Иране убили больше, а мы молчим", - прокомментировал он.

Еще один бакинский политолог указал на настороженное отношение властей Азербайджана к происходящему в Иране.

 "Азербайджанская власть внимательно отслеживает события в Иране и пока не реагирует на них. Для Баку важно ослабление теократического режима, представители которого периодически выступают с угрозами в адрес Баку. С другой стороны, революционная смена власти в соседней стране может стать примером для подражания для не согласных с политикой правительства внутри Азербайджана. Кроме того, дестабилизация в Иране и перерастание протестов в гражданскую войну может поставить Азербайджан в сложное положение, когда надо будет реагировать и поддерживать этнических азербайджанцев. Реставрация в Иране династии Пехлеви может изменить геополитическую картину в регионе и создать конкуренцию энергетическим и транспортным проектам Азербайджана", - сказал не пожелавший публиковать свое имя аналитик в беседе с корреспондентом "Кавказского узла".

