Задержание оппозиционера в Гяндже стало эпизодом преследования членов ПНФА

Силовики в Гяндже задержали члена партии Народного фронта Азербайджана Рафига Гусейна. Однопартийцы сочли это политическим преследованием.

Как писал "Кавказский узел", к концу января 20 членов партии Народного фронта Азербайджана находились под стражей "по ложным уголовным делам", заявил глава пресс-службы партии Натиг Адилов. "Перманентно продолжаются аресты членов партии по административным делам", - отметил он.

В 2025 году азербайджанские власти усилили репрессии против партии Народного фронта Азербайджана, и кульминацией этих процессов стали аресты лидера партии Али Керимли и его соратников, заявили ранее в ПНФА.

Член Гянджинского отделения ПНФА Рафиг Гусейн (Гусейнгулиев) был задержан 27 февраля около своего дома, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» глава Сабаильского районного отделения ПНФА Джейхун Новрузов.

Активисты в Гяндже в течение дня не могли выяснить местонахождение Рафига

По его данным, активиста задержали оперативники Главного управления полиции города. «Рафига Гусейна около двух часов продержали в главном управлении полиции. У него потребовали мобильный телефон, пообещав после просмотра устройства отпустить его. Однако после этого Рафига Гусейна увезли в неизвестном направлении. Активисты в Гяндже в течение дня не могли выяснить местонахождение Рафига Гусейна. Только вечером стало известно, что Гусейн содержится в одном из отделений полиции и предстанет перед судом», - сказал Новрузов.

Он связал задержание Гусейна с его оппозиционной деятельностью, активностью в социальных сетях и расценил это как «продолжение репрессий против ПНФА».

Глава Гянджинского отделения ПНФА Бахтияр Юсубов также убежден, что задержание оппозиционера связано с его политическими взглядами.

«Рафиг Гусейн отец шестерых детей, ветеран Карабахской войны, он страдает сердечно-сосудистым заболеванием, и несмотря на все это, его задержали», - сказал Юсубов корреспонденту «Кавказского узла».

Представитель пресс-службы ПНФА предположил, что Гусейн будет подвергнут административному аресту по какому-нибудь "надуманному обвинению". Он отметил, что за последний месяц четыре активиста партии были арестованы по административным делам, а более 20 членов ПНФА содержатся в тюрьмах по сфабрикованным уголовным делам.

Напомним, в ноябре 2025 года сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали Али Керимли и его советника Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы и обвинены по статье 278.1 УК Азербайджана 1 . Они отвергли обвинение, Керимли назвал свое уголовное дело политическим преследованием. 12 февраля Служба госбезопасности заявила о раскрытии заговора против властей страны, в числе фигурантов дела названы бывший глава администрации президента Рамиз Мехтиев и Али Керимли.

ПНФА является преемницей движения Народного фронта, который был создан в 1989 году для борьбы за независимость Азербайджана, а в партию преобразован в 1995 году. В 2000 году председателем ПНФА стал Али Керимли, который в 1993 году занимал должность госсекретаря Азербайджана, а в 1995 и 2000 годах избирался депутатом парламента по списку ПНФА. В 2015 году Керимли был переизбран на пост председателя ПНФА.

ПНФА стала мишенью властей Азербайджана из-за последовательной борьбы против усиления авторитаризма и коррупции в стране. При этом в Азербайджане нет другой партии, которая в последние 20 лет также "перманентно подвергалась давлению, преследованиям, репрессиям", рассказал в декабре 2025 года "Кавказскому узлу" председатель Национального совета демократических сил Джамиль Гасанли.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.