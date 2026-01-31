×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
19:17, 31 января 2026

Соратники назвали политически мотивированным арест азербайджанского оппозиционера

Анар Гусейнов. Скриншот фото с его страницы в соцсети https://www.facebook.com/photo/?fbid=426011800101283&set=a.426011833434613 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист партии Народного фронта Азербайджана Анар Гусейнов арестован в административном порядке на 30 суток по обвинениям в неподчинении полиции и мелком хулиганстве. В партии считают дело против Гусейнова сфабрикованным и политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября 2025 года сотрудники Службы госбезопасности задержали Али Керимли и его советника - члена президиума партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера арестованы на 2,5 месяца - до 13 февраля. Керимли обвинен по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием.

Член ПНФА Анар Гусейнов, известный еще как Анар Аркиван, был задержан около полудня 30 января, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава пресс-службы партии Натиг Адилов.

Теймур Салахов (слева) и Шамиль Джафаров. Фото: https://www.facebook.com/photo?fbid=2057384601770211&set=a.120338242141533 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
21:35 24.01.2026
ПНФА заявила об аресте двух активистов за комментарии в соцсетях
Двое активистов партии Народного фронта Азербайджана арестованы в административном порядке. В партии назвали аресты за комментарии в соцсетях политически мотивированными. 

«Анара задержали около 5-6 лиц в штатском, когда он вчера (30 января) только вышел со своей съемной квартиры в Сабунчинском районе Баку. Его сначала отвезли в 13-ое отделение Сабунчинского районного управления полиции, далее его доставили в Сабунчинский районный суд, который вынес решение об аресте Анара на 30 суток по статье 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (неподчинение законным требованиям представителя полиции) КоАП Азербайджана. Мы не располагаем деталями дела, и не знаем конкретно какие проступки прописали в протоколе полиции и решении суда. Но, мы однозначно уверены, что Анара арестовали по ложному обвинению. За последние две недели  – это третий представитель ПНФА, арестованный в административном порядке», - рассказал Адилов.

По его мнению, Гусейнов арестован по политическим мотивам.

"Анара и ранее арестовывали по политическим мотивам за участие в протестных акциях. В этот раз его преследуют за активную деятельность в защиту арестованного лидера нашей партии Али Керимли и вообще активность в социальных сетях», - продолжил Адилов.

Подразделения советской армии в Баку. Зима 1990 года. Фото: K. Martens https://ru.wikipedia.org/
12:09 20.01.2026
"Черный январь" 1990 года в Баку
Тридцать шесть лет назад, в 1990 году, в Баку произошли трагические события, которые называют «Чёрным (или "Кровавым") январем» – 137 человек были убиты, более 700 человек получили ранения. В ночь с 19 на 20 января 1990 года, подразделения Советской Армии заняли город Баку, подавив сопротивление формирований Народного Фронта Азербайджана (НФА). В ходе продвижения частей Советской Армии и боевых столкновений с формированиями НФА имели место многочисленные случаи применения оружия против гражданских лиц, что привело к значительным жертвам среди населения.

"Кавказский узел" писал, что активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Анар Гусейнов, известный еще как Анар Аркиван, был задержан 20 января  2023 года лицами в штатском около здания Кабинета министров после того, как посетил Аллею шехидов вместе с членами партии в День скорби по случаю «Черного января», сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе ПНФА. В тот же день, решением суда он был арестован на 30 суток по обвинению в совершении правонарушений, предусмотренных статьями 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (неподчинение законным требованиям представителя полиции) КоАП Азербайджана, сообщили в партии.

Адилов считает, что последние аресты являются частью более широкой кампании репрессий против ПНФА.

«Как видно, репрессии против ПНФА не ослабевают. 20 членов партии, включая лидера Али Керимли содержатся в тюрьмах по ложным уголовным делам. Перманентно продолжаются аресты членов партии по административным делам», - сказал Адилов.

Сотрудник Сабунчинского районного суда подтвердил информацию об аресте Гусейнова.

Получить комментарии в МВД не удалось.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

