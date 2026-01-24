ПНФА заявила об аресте двух активистов за комментарии в соцсетях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двое активистов партии Народного фронта Азербайджана арестованы в административном порядке. В партии назвали аресты за комментарии в соцсетях политически мотивированными.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября 2025 года сотрудники Службы госбезопасности задержали Али Керимли и его советника - члена президиума партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера арестованы на 2,5 месяца - до 13 февраля. Керимли обвинен по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием.

Член Бинагадинского районного отделения ПНФА Теймур Салахов арестован в административном порядке на 10 суток в Гейчайском районе страны.

"Теймур Салахов 17 января, находясь в Баку, был вызван в Гейчайский районный отдел полиции. На следующий день он поехал в Гейчай и явился в полицию. Там ему заявили, что он задерживается в связи с комментариями в социальной сети Facebook*. Об этом он смог в очень коротком телефонным звонке сообщить родным. Детали Салахов не успел рассказать. Мы не знаем пока, какую статью КоАП ему вменили. В любом случае обвинение ложное и Салахова, как и он сам сообщил, преследуют за публикации в социальных сетях", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Бинагадинской районной организации ПНФА Рамид Нагиев.

В пресс-службе ПНФА сообщили об административном аресте 19 января на 15 суток в Евлахском районе члена этой районной организации партии Шамиля Джафарова.

"Его увезли из своего дома сначала в полицию, а потом в суд. И по имеющейся информации, ему заявили, что арест связан с комментариями в социальных сетях", - сказал представитель партии корреспонденту "Кавказского узла".

Если раньше людей арестовывали за посты в соцсетях, то теперь уже за решеткой можно оказаться и за комментарии

Зампред ПНФА Сеймур Хази назвал аресты Салахова и Джафарова "политически мотивированными".

"По всей стране развернута репрессивная кампания против ПНФА. Она усилилась после ареста в конце ноября лидера партии Али Керимли и его советника Мамеда Ибрагима. Аресты проводятся не только в Баку, но и по районам, и эти карательные меры имеют политические мотивы. По уголовным обвинениям были арестованы Алихан Раджабли и Вугар Гадирли. Кроме того, проводятся и административные аресты. Причем, если раньше людей арестовывали за посты в соцсетях, то теперь уже за решеткой можно оказаться и за комментарии. На днях за комментарий арестовали даже женщину, общественную активисту Кенуль Ахмедову", - сказал Хази корреспонденту "Кавказского узла".

Получить комментарии в МВД не удалось.

"Кавказский узел" писал, что Хазарский районный суд в Баку арестовал активистку Кенуль Ахмедову на 20 суток по статье о распространении в соцсетях запрещенной информации. Дело по административной статье о распространении в интернете запрещенной для распространения информации было заведено из-за комментариев, которые активистка оставила под публикациями SanjakMedia и Meydan TV.