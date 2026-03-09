Азербайджан объявил о возобновлении авиарейсов в Нахичевань

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

О возобновление регулярных полетов между Баку и Нахичеванью сообщила авиакомпания AZAL.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта полеты в Нахичевань были приостановлены. На тот момент воздушное сообщение являлось единственной транспортной коммуникацией между автономной республикой и остальной частью Азербайджана, поскольку с 28 февраля были приостановлены автобусные поездки через территорию Ирана.

Полеты были приостановлены после атаки дронов в Нахичеванской Автономной Республике, во время которой пострадали четыре человека. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку "преднамеренным терактом Ирана", азербайджанская армия была приведена в состояние готовности. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что исламская республика не наносила ударов по Азербайджану. Атака беспилотников на Нахичеванскую автономную республику, по всей вероятности, была преднамеренной, однако Азербайджан ограничится дипломатическими и политическими мерами, избегая прямой военной эскалации, предположили аналитики в Баку.

Сегодня возобновляются полеты из Баку в Нахичвань и обратно, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). На сегодня запланированы шесть авиарейсом между столицей и автономной республикой.

Возобновление полетов свидетельствует о снятии напряженности в отношениях между Баку и Тегераном.

«Накануне вечером, 8 марта, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву позвонил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Восстановление полетов означает, что безопасность авиасообщения гарантируется. Видимо, иранская сторона предоставила такие заверения. Ирану очень важно было открытие движения большегрузов. Ведь через Азербайджан проходит транзит грузов в РФ и ряд других стран. С учетом заблокированного Персидского залива для Ирана этот маршрут становится жизненно важным», - сказал в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» бакинский политолог, не пожелавший публиковать свое имя.

Отметим, что сегодня же Баку отменил ограничения на грузоперевозки между Азербайджаном и Ираном, в том числе на транзит через Азербайджан.

8 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом".