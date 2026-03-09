×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:56, 9 марта 2026

Азербайджан объявил о возобновлении авиарейсов в Нахичевань

Азербайджанский самолет в аэропорту. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

О возобновление регулярных полетов между Баку и Нахичеванью сообщила авиакомпания AZAL.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта полеты в Нахичевань были приостановлены. На тот момент воздушное сообщение являлось единственной транспортной коммуникацией между автономной республикой и остальной частью Азербайджана, поскольку с 28 февраля были приостановлены автобусные поездки через территорию Ирана.

Полеты были приостановлены после атаки дронов в Нахичеванской Автономной Республике, во время которой пострадали четыре человека. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку "преднамеренным терактом Ирана", азербайджанская армия была приведена в состояние готовности. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что исламская республика не наносила ударов по Азербайджану. Атака беспилотников на Нахичеванскую автономную республику, по всей вероятности, была преднамеренной, однако Азербайджан ограничится дипломатическими и политическими мерами, избегая прямой военной эскалации, предположили аналитики в Баку.

Сегодня возобновляются полеты из Баку в Нахичвань и обратно, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). На сегодня запланированы шесть авиарейсом между столицей и автономной республикой. 

Возобновление полетов свидетельствует о снятии напряженности в отношениях между Баку и Тегераном.

«Накануне вечером, 8 марта, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву позвонил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Восстановление полетов означает, что безопасность авиасообщения гарантируется. Видимо, иранская сторона предоставила такие заверения. Ирану очень важно было открытие движения большегрузов. Ведь через Азербайджан проходит транзит грузов в РФ и ряд других стран. С учетом заблокированного Персидского залива для Ирана этот маршрут становится жизненно важным», - сказал в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» бакинский политолог, не пожелавший публиковать свое имя.

Отметим, что сегодня же Баку отменил ограничения на грузоперевозки между Азербайджаном и Ираном, в том числе на транзит через Азербайджан.

8 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Граница Азербайджана и Ирана. Надпись на баннере "Азербайджано-Иранская граница", Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:57, 9 марта 2026
Сняты ограничения на грузоперевозки через границу Азербайджана и Ирана
Поезд с российским зерном. Баку, 9 марта 2026 года. Фото: Report https://report.az/ru/biznes/segodnya-cherez-azerbajdzhan-v-armeniyu-otpravyat-rossijskoe-zerno
10:58, 9 марта 2026
Поезд с российским зерном отправлен через Азербайджан в Армению
Алиев и Пезешкиан. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:58, 9 марта 2026
Пезешкиан заявил о непричастности Ирана к инциденту с БПЛА в Азербайджане
Фатима Мовламлы. Скриншот фото https://musavat.com/ru/news/fatima-movlamly-arestovana_1149803.html.
18:00, 8 марта 2026
Фатима Мовламлы объявила голодовку в СИЗО
Женщина на погранпереходе из Ирана в Азербайджан. Фото: АПА https://ru.apa.az/vneshnyaya-politika/iz-irana-cerez-azerbaidzanskuyu-granicu-do-six-por-evakuirovany-1873-celoveka-obnovleno-1-639771
14:00, 8 марта 2026
Число эвакуированных из Ирана граждан Азербайджана превысило 300
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Балкарцы в национальной одежде. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Депортация балкарцев

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
08:35, 7 марта 2026
Ветер с Апшерона
1
Если не КСИР ударил, то кто?
Фото
08:51, 1 марта 2026
Ветер с Апшерона
2
Противоположные позиции азербайджанцев по Ирану
Фото
16:33, 28 февраля 2026
Нагорные повороты. Карабах
7
Трилогия видеохроники Арцаха
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Артемий Останин. Скриншот фото RusNews https://t.me/rusnews/80666.
06 марта 2026, 20:58
Мосгорсуд оставил без изменений приговор Артемию Останину

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Фото: www.donland.ru
06 марта 2026, 18:08
Пятеро заключенных из Кабардино-Балкарии осуждены по делу о тюремном джамаате

Зарифа Саутиева. Фото: ФортангаОрг https://fortanga.org/2021/11/zarifa-sautieva-rasskazala-v-sude-o-tyazhelyh-bytovyh-usloviyah-v-sizo/
06 марта 2026, 14:57
Зарифе Саутиевой запрещено уезжать из России

Артемий Останин. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
06 марта 2026, 14:01
Прокуратура потребовала ужесточить наказание Останину

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше