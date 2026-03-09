Атака БПЛА произошла в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные сбили беспилотники в четырех районах Ростовской области. По данным губернатора, раненых нет.

Как писал "Кавказский узел", с 20.00 до 23.00 мск 8 марта военные сбили два беспилотника в Ростовской области и четыре - над Азовским морем.

Минувшим вечером и ночью беспилотники были уничтожены в четырех районах Ростовской области - Матвеево-Курганском, Неклиновском, Миллеровском и Мясниковском, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он.

Напомним, в ночь на 8 марта БПЛА были уничтожены в трех районах Ростовской области - Чертковском, Миллеровском и Морозовском. По данным властей, раненых не было.

14 января в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.