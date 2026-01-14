Четыре человека остаются в больнице после атаки дронов в Ростове-на-Дону

Двое пострадавших, в том числе ребенок, приходятся родственниками погибшему в Ростове-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте в Ростове-на-Дону. Один человек погиб и четыре, в том числе четырехлетний ребенок, получили ранения и были госпитализированы. В областном центре открыт пункт временного размещения для жильцов поврежденного многоквартирного дома.

Женщина и ребенок, которые ранены в результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, приходятся родственниками погибшему и в момент атаки находились с ним в одной квартире. "Женщина успела увести ребенка в коридор. Они уже получили помощь медиков. В больнице остаются еще двое пострадавших, их жизни вне опасности", - написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Между тем поврежденная при атаке БПЛА многоэтажка в доме в Мясниковском районе в пригороде Ростова-на-Дону отключена от коммуникаций. "Сейчас пострадавший дом от них отключен, в том числе от тепла. В ряде квартир необходимо срочно обследовать несущие конструкции", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Эвакуированные в Ставропольском крае возвращаются в свои дома

Глава Невинномысска Ставропольского края Михаил Миненков сообщил, что жители, которых ранее эвакуировали в пункты временного размещения, возвращаются в свои дома.

"Оцепление снято, город живет в обычном ритме", - написал Миненков в своем телеграм-канале.

Напомним, что в Невинномысске в результате налета беспилотников произошли пожары в промзоне на окраине города. Власти в связи с воздушной атакой перевели учеников городских школ на дистанционное обучение.