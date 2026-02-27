Жительница Ставрополя получила срок за оправдание терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к двум годам колонии жительницу Ставрополя, чей комментарий силовики сочли оправданием террористической деятельности.

Поводом для преследования 50-летней жительницы Ставрополя стал комментарий, который она оставила в одном из мессенджеров в 2023 году.

В содержании комментария под публикацией на общедоступной странице силовики усмотрели оправдание насильственных и террористических действий. “В ходе следствия фигурантка признала вину в инкриминируемом деянии и раскаялась в содеянном”, - сообщило сегодня краевое управление Следкома.

Женщина признана виновной по статье о публичном оправдании терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК России), которая предусматривает от пяти до семи лет заключения. Суд при этом назначил ей значительно более мягкое наказание - два года колонии общего режима.

Дело рассматривал Южный окружной военный суд. Согласно приговору, который еще не вступил в законную силу, женщина разделяла идеологию запрещенной в России террористической организации, а ее комментарий содержал “положительную оценку незаконных действий группировки”, отмечается в сообщении прокуратуры Ставропольского края. Ведомство не уточняет, о какой именно организации идет речь.

В картотеке Южного окружного военного суда есть ряд рассмотренных дел по указанной статье с недавно вынесенным обвинительным приговором. Названному следователями возрасту обвиняемой соответствует Элеонора Романько, приговор которой был вынесен 27 января - в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга она указана как уроженка Ростова-на-Дону 1975 года рождения. “Кавказский узел” не утверждает, что в сообщении СК и прокуратуры речь идет именно о ней, так как картотека суда содержит аналогичные дела с изъятыми данными обвиняемых.

"Кавказский узел" также писал, что в конце 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к четырем годам колонии уроженца Дагестана Омара Исмаилова, признав его виновным в пропаганде терроризма.