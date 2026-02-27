×

Главная   /   Лента новостей
16:01, 27 февраля 2026

Силовики объявили предостережение Юлии Мельниченко

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Моздока Юлия Мельниченко третий раз за неделю задержана на пикете у Генпрокуратуры с требованием наказать силовика за избиение ее брата и прекратить репрессии в отношении семьи, в полиции она провела два часа. Силовики выдали ей предостережение о недопустимости нарушений и изъяли плакат.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля жительница Моздока Юлия Мельниченко вышла на пикет около здания Генпрокуратуры с требованием наказать силовика, который избил ее брата, и остановить преследование их семьи. Женщину доставили в отдел полиции и отпустили через два часа. 25 февраля она также была задержана на аналогичном пикете. Силовики  отпустили девушку из полиции через три часа, заверив, что Генпрокуратура не будет заниматься ее кейсом.

11 сентября 2025 года жительница Моздока Юлия Мельниченко вышла на пикет у здания Генпрокуратуры в Москве, после чего более трех часов провела в полиции. Мельниченко, которая ранее безуспешно добивалась возбуждения дела об избиении силовиком в Моздоке ее брата Ростислава, столкнулась с угрозами и давлением со стороны правоохранителей, на пикете она требовала "прекратить репрессии". После пикета в Москве сотрудник ФСБ вызвал Юлию Мельниченко на беседу, сообщив, что никаких мер по ее жалобам принято не будет. Обстоятельства дела об избиении брата Мельниченко силовиком свидетельствуют о грубых нарушениях, подтвердил адвокат.

Юлия Мельниченко сообила "Кавказскому узлу", что сегодня проводила очередной одиночный пикет возле Генпрокуратуры. по ее словам, в руках она держала тот же плакат что и прежде (Начали с избиений. Закончили избиениями, фальсификациями, фабрикациями дел, отъемом собственности и т. д. Или нет? Прекратите репрессии", - прим. "Кавказского узла")

"Снова Генпрокуратура вызвала на меня наряд полиции, который отвез меня в отдел полиции по Тверскому району. Я спросила у полицейских, не может ли Генпрокуратура рассмотреть наши жалобы, чтобы я здесь больше не стояла, что она и обязана делать по закону, а не вызывать полицию? На что получила ответ, что Генпрокуратура никогда не будет рассматривать ваши жалобы, закон Генпрокуратуре не писан", - рассказала Мельниченко.

По ее словам, в отделе выписали предостережение и изъяли плакат для экспертизы. "Через 2 часа отпустили", - констатировала Мельниченко

В тексте документа (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") указано, что Мельниченко "объявлено предостережение о недопустимости совершения административных правонарушений против порядка управления и (или) административных правонарушений. посягающих на общественный порядок и общественную безопасность при проведении общественно-политических мероприятий".

В нем указано, что Мельниченко ознакомлена  требованиями закона о "О мерах  профилактики правонарушений в РФ" о недопустимости противоправных действий в ходе публичных мероприятий, в том числе пикетов

В документе также подчеркивается, что в случае неоднократного привлечения к административной ответственности по статье о порядке проведения публичных мероприятий, предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, 30 октября 2025 года Юлия Мельниченко была задержана из-за ее одиночного пикета у здания прокуратуры Северной Осетии. Силовики обвинили ее в нарушении указа главы республики о порядке проведения публичных массовых мероприятий, хотя этот указ не касается одиночных пикетов. 17 декабря суд оштрафовал Мельниченко на 5000 рублей - по словам женщины, заседание длилось две минуты. В январе Юлия Мельниченко обжаловала штраф.

Автор: "Кавказский узел"

