18:10, 25 февраля 2026

Юлия Мельниченко провела в полиции три часа после задержания на пикете

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Моздока Юлия Мельниченко второй день подряд вышла на пикет к зданию Генпрокуратуры России с требованием наказать силовика за избиение ее брата и прекратить репрессии в отношении семьи. Силовики задержали ее и отпустили из полиции через три часа, заверив, что Генпрокуратура не будет заниматься ее кейсом.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля жительница Моздока Юлия Мельниченко вышла на пикет около здания Генпрокуратуры с требованием наказать силовика, который избил ее брата, и остановить преследование их семьи. Женщину доставили в отдел полиции и отпустили через два часа.

11 сентября 2025 года жительница Моздока Юлия Мельниченко вышла на пикет у здания Генпрокуратуры в Москве, после чего более трех часов провела в полиции. Мельниченко, которая ранее безуспешно добивалась возбуждения дела об избиении силовиком в Моздоке ее брата Ростислава, столкнулась с угрозами и давлением со стороны правоохранителей, на пикете она требовала "прекратить репрессии". После пикета в Москве сотрудник ФСБ вызвал Юлию Мельниченко на беседу, сообщив, что никаких мер по ее жалобам принято не будет. Обстоятельства дела об избиении брата Мельниченко силовиком свидетельствуют о грубых нарушениях, подтвердил адвокат.

Юлия Мельниченко сообщила "Кавказскому узлу", что сегодня вновь  вышла в одиночный пикет возле Генпрокуратуры России с таким же плакатом, что и вчера (24 февраля надпись на плакате гласила  "Начали с избиений. Закончили избиениями, фальсификациями, фабрикациями дел, отъемом собственности и т. д. Или нет? Прекратите репрессии", - прим. "Кавказского узла").

По ее словам, через 30 минут после начала пикета ее задержали и доставили  в отдел полиции по Тверскому району.

"Отпустили сейчас через три часа. В отделе мне сообщили, что Генпрокуратура никогда, ни при каких условиях не будет рассматривать наши жалобы, а так как одиночные пикеты не запрещены, то каждый раз после моего выхода в пикет будет вызов полиции и задержание на 3 часа", - сообщила Мельниченко

Эти же слова Юлии Мельниченко привел и Telegram-канал "Активатика"*

Напомним, 30 октября 2025 года Юлия Мельниченко была задержана из-за ее одиночного пикета у здания прокуратуры Северной Осетии. Силовики обвинили ее в нарушении указа главы республики о порядке проведения публичных массовых мероприятий, хотя этот указ не касается одиночных пикетов. 17 декабря суд оштрафовал Мельниченко на 5000 рублей – по словам женщины, заседание длилось две минуты. В январе Юлия Мельниченко обжаловала штраф.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

